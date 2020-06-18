Афиша в Хабаровске на неделю: идем в кино!

Наверное, больше всего за время вынужденного сидения дома мы соскучились по кинозалам с их особой атмосферой - полумраком, запахом попкорна и газировки и предвкушением чего-то нового. Для тех, кто жаждет погрузиться в мир кинопремьер - не переживайте, осталось совсем немного до того времени, когда вы сможете это сделать. А пока посмотрим, что предлагает нам в качестве кинодосуга мировая паутина, также в конце вас ждет пусть и небольшой, но приятный сюрприз!

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Мы заглянули в раздел новинок онлайн-кинотеатра Nonfiction и выбрали несколько интересных, на наш взгляд, фильмов из совершенно разных областей жизни - от творчества до оленеводства.

«Петербургские куклы» (0+). Фото: кинотеатр Nonfiction

Первый из них - «Петербургские куклы» (0+) рассказывает истории о куклах Санкт-Петербурга: театральных марионетках и парковых скульптурах, манекенах из витрин магазинов и фигурах механических картин в мастерских художников. В фильме почти нет диалогов: куклы и их создатели двигаются и живут под вариации пианиста-виртуоза Олега Каравайчука, мелодии музыкальных шкатулок и звуки шарманки на фоне городских пейзажей. «Кукольный» город доступен не для всех, попасть в него можно только с проводниками - это уникальный мастер, арт-механик Виктор Григорьев, художники Вера Маринина, Юлия Викторова, Кирилл Миллер и коллекционер кукол Рудольф Фукс.

«Почему мы креативны?» (18+). Фото: кинотеатр Nonfiction

«Почему мы креативны?» (18+) - путешествуя по всему миру, режиссер Герман Васке 30 лет общался с талантливыми и знаменитыми людьми нашей эпохи - учеными, музыкантами, художниками и режиссерами. Сто и один собеседник поделился мыслями о креативности, среди них Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Херст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие звезды политики, бизнеса и науки, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

«Хозяин оленей» (12+). Фото: кинотеатр Nonfiction

«Хозяин оленей» (12+) - это фильм о семье Жарковых. Отец, мать и двое маленьких сыновей принадлежат к долганской общине, одному из последних коренных народов, продолжающих традиционную кочевую жизнь на крайнем севере Сибири. У семилетнего Захара и его старшего брата Прокопия уже есть свои олени и своя тундра для кочевья. Захар - любознательный и умный мальчик. Каждый день у него появляется сотня новых вопросов о мире, и он с удивлением обнаруживает, что у его новой учительницы не всегда есть на них ответы.

«Сад, который скрыт» (12+). Фото: кинотеатр Nonfiction

«Сад, который скрыт» (12+) - есть ли в Венеции реальная жизнь или это только прекрасный фасад музея, существующий для жадных до впечатлений туристов? Ответ на этот вопрос режиссер фильма ищет в увлекательном путешествии по Венеции, встречаясь с людьми, которые по-настоящему любят ее, глубоко чувствуют и живут одной жизнью с этим городом - волшебным «скрытым садом». В картине приняли участие десять коренных венецианцев - представители культурной и интеллектуальной элиты города и простые горожане.

КУДА ПОЙТИ В КИНО В ХАБАРОВСКЕ?

Да-да, вы не ослышались - уже можно! Наконец-то в краевом центре дали добро на возобновление работы автокинотеатра на Заимке, и теперь счастливые обладатели собственных транспортных средств могут приехать и посмотреть фильм-другой. Какие фильмы в программе, мы вам сейчас расскажем, а посмотреть актуальное расписание сеансов вы всегда можете в инстаграм-аккаунте автокино.

«Достать ножи» (16+). Фото: кадр из фильма

«Достать ножи» (16+) - драма, триллер, комедия. На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мертвым. Налицо - явное самоубийство, но полиция по протоколу опрашивает всех присутствующих в особняке членов семьи, хотя в этом деле больше заинтересован частный детектив Бенуа Блан. Тем же утром он получил конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно быть опытным следователем, чтобы понять, что все приукрашивают свои отношения с почившим главой семейства, но Блану достается настоящий подарок - медсестра покойного, которая физически не выносит ложь.

Фильм 2019 года, в ролях Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон и Тони Коллетт.

«Отдай свою душу» (16+). Фото: кадр из фильма

«Отдай свою душу» (16+) - ужасы. Потеряв родителей, Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.

Фильм 2019 года, в ролях Чамано Себе, Инге Бекманн, Кейта Луна, Гарт Брейтенбах, Крис Эйприл.

«Мое прекрасное лето с Софи». Фото: кадр из фильма

«Мое прекрасное лето с Софи» - драма. Найме 16 лет, она живет в Каннах. Учебный год закончился, впереди каникулы - в компании с приехавшей из Парижа 22-летней кузиной Софи, готовой научить подросшую сестренку правилам взрослой жизни. «Лови момент!» - ее главный девиз. А это значит - богатые и щедрые мужчины для того и существуют, чтобы делать счастливыми юных красавиц и дарить им удовольствия. Такое море соблазнов! Отказаться невозможно. Если, конечно, забыть, что за удовольствия положено платить.

Фильм 2019 года, в ролях Мина Фарид, Захия Дехар, Бенуа Мажимель и Нуно Лопеш.