Трутнев рекомендовал РЖД принять меры по ускорению модернизации Восточного полигона

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рекомендовал РЖД принять меры по ускорению реконструкции участков Восточного полигона. В частности, должны быть учтены потребности угольных компаний южной Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Отметим, что развитие инфраструктуры Восточного полигона (Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали) важно, в том числе, для укрепления позиций российских угольных компаний на азиатском рынке. Это направление сейчас считается наиболее перспективным. Однако на данный момент развитию мешают существующие ограничения пропускной способности на железных дорогах.

«ОАО «РЖД» рекомендовано принять меры к ускорению работ в рамках первоочередных мероприятий по реконструкции участков Восточного полигона сети РЖД, в том числе Беркакит - Тында, с учетом потребности в перевозках продукции угольных компаний Южной Якутии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого РЖД предложено разработать совместно с угледобывающей компанией «Колмар» специальный график ремонтных работ на участке Беркакит - Тында, чтобы устранить риск невывоза угольной продукции. Также Минстрой совместно с РЖД должны будут обеспечить Дальний Восток необходимыми мощностями для реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, ранее в РЖД отметили, что в направлении Дальнего Востока зафиксировано беспрецедентное увеличение спроса на перевозки грузов. И теперь совокупный объем заявок от всех грузоперевозчиков действительно превышает существующие пропускные способности инфраструктуры.

Поскольку на БАМе и Транссибе в настоящее время развернуты масштабные ремонтные и строительные работы, РЖД заранее предупреждают грузоотправителей о существующих ограничениях. Год назад компания создала на своем сайте интерактивную карту, чтобы грузоперевозчики могли заранее ознакомиться с программой модернизации.