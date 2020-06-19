2020-06-19T01:42:00+03:00
Общество

Летний отдых детей 2020: стоимость, когда начнутся смены в Хабаровске

Как организуют отдых детей летом, рассказываем в нашей статье
Александр ШТААЛЬ
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Летний отдых детей 2020: стоимость, когда начнутся смены в ХабаровскеЛетний отдых детей 2020: стоимость, когда начнутся смены в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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До недавнего времени вопрос с организацией летнего отдыха детей буквально завис. Из-за ситуации с коронавирусом специалисты не могли сказать, когда заработают площадки для несовершеннолетних и будут ли они вообще работать. На сегодняшний день проблема решилась - летний отдых детей 2020 в лагерях дневного пребывания начнется в июле. По этому сценарию события будут развиваться, если обстановка по коронавирусу стабилизируется.

- В июле собираются организовать работу летних площадок в 74 образовательных учреждениях. Охватить планируют три тысячи 300 детей, из которых треть – это малоимущие. Отдых в летний период также устроят для более 600 мальчишек и девчонок в восьми муниципальных спортивных школах и центрах, - рассказали в городской администрации.

СТОИМОСТЬ

Длительность смены в лагере дневного пребывания составит 21 день. Путевка для ребят 7-10 лет, включающая двухразовое питание обойдется в четыре тысячи 258,5 рублей, включающая трехразовое питание – в пять тысяч 322 рубля (возмещение из бюджета города в первом случае составит 1125 рублей, во втором – 1274 рубля).

Стоимость отдыха для школьников, которым уже исполнилось 11 лет, составит: с двухразовым питанием четыре тысячи 885,5 рублей, с трехразовым шесть тысяч 106,5 рублей.

Путевки детям из малоимущих семей будут полностью оплачены из краевого бюджета.

ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

В планах также организовать работу загородных лагерей. Летний отдых детей в них организуют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Стоимость отдыха в них, по предварительной информации составит с учетом компенсации из регионального бюджета 21,5 тысячи рублей (при полной стоимости в 33101 рубль) в оздоровительном лагере «Олимп», 25 тысяч рублей (при полной стоимости в 36601 рубль) в «Мире детства», 24,5 тысячи рублей (при полной стоимости в 36101 рубль) в лагере имени Олега Кошевого.

Телефон «горячей линии» по вопросам организации каникулярного отдыха детей: 55-68-14. Консультирует Скворцова Ольга Михайловна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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