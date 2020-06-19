В Хабаровске прошла первая тренировка авиачасти парада Победы, который пройдет 24 июня

Мы уже писали, что единственные, кто провел парад Победы 9 мая, были военные летчики, причиной этому, разумеется, стала пандемия коронавируса, которая не позволила наземным частям продемонстрировать свою выучку и боевую технику.

Тогда в небе над Хабаровском прошли 30 машин: 21 самолет и 9 вертолетов. Как отметили в руководстве Восточного военного округа, летательные аппараты пилотировали первоклассные летчики, имеющие боевой опыт.

24 июня они повторят свой пролет над центральными улицами города, сразу после того, как по площади Ленина пройдут пешие колонны хабаровского гарнизона и наземная техника. Разумеется, самолеты полетят, если позволит погода. Впрочем, авиаторы обещают, что сделают все возможное, чтобы авиачасть парада состоялась. Сегодня, даже несмотря на низкую облачность, тренировку решено было провести.

- Сегодня взлет вертолетов и самолетов произошел с двух аэродромов Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели на Хабаровском на минимальных интервалах от 100 до 200 метров. При этом скорость в зависимости от типа воздушного судна составляла для вертолетов от 200 километров в час и до 600 километров в час для самолетов.

24 июня в воздушной части парада над Хабаровском примут участие 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, вертолеты Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Также от армии ВВС и ПВО ВВО будут задействованы четверка истребителей-перехватчиков Миг-31БМ, четверка многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35с, четверка тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24м2, шесть многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134 УБЛ.

Как обещают военные, перед парадом 24 июня летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведут еще несколько воздушных тренировок, в том числе и генеральную репетицию, в которой будут участвовать пешие колонны, наземная и воздушная техника округа.