2020-06-19T09:07:56+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае два участника наркосообщества пошли под суд

Следователи вскрыли целую сеть, занимавшуюся сбытом «синтетики» в четырех регионах Дальнего Востока
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае два участника наркосообщества пошли под судВ Хабаровском крае два участника наркосообщества пошли под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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На распространителей синтетических наркотиков следователи транспортной полиции вышли еще в прошлом году. Как им удалось выяснить преступная сеть по продаже «синтетики» была организован еще в 2016 году.

Так же им удалось выйти на жителя Владивостока, который имел достаточно высокий статус в преступном сообществе. 23-летний парень занимался перевозкой «синтетики» из Сибирского федерального округа на Дальний Восток и затем продавал их через Интернет.

Дело развивалось, потребителей становилось все больше и по предложению владельцев криминальных Интернет-магазинов он отказался от перевозки и стал так называемым кладовщиком и закладчиком в городе Якутске, а вместо себя привлек к транспортировке зелья своего 39-летнего знакомого. Кандидатура была согласованна и утверждена организаторами преступного сообщества, которых до сих пор установить так и не удалось.

- Этот курьер был задержан сотрудниками транспортной полиции на территории Еврейской автономной области, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. - При себе у мужчины было 4,5 килограмма наркотиков.

Как рассказали в транспортной прокуратуре до этого он в январе 2019 года, используя личный автомобиль, разместил в так называемых «закладках» на территории Амурской, Иркутской областей и Еврейской автономной области 6 кг наркотического средства «мефедрон».

«Кладовщика» взяли в Якутске. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, с использованием информационно-коммуникационных технологий». Сейчас уголовные дела в отношении двух наркоторговцев направлены в суды, которых они будут дожидаться под стражей.

Впрочем, как уверяют в транспортной полиции следствие по делу далеко не закончено, его ведет специальная созданная группа которой уже удалось выявить 11 лиц причастных к незаконному обороту наркотиков. Из оборота было изъято около 10 килограммов запрещенных веществ. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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