Жители Биробиджана опасаются повторения прошлогоднего наводнения

ПРИБЫВАЕТ НА ГЛАЗАХ

К началу лета в Биробиджане и его окрестностях наблюдалось маловодье. Реки Бира, Икура, Киргинка, ручей Безымянный и многочисленные озерца и карьеры заметно обмелели. По словам старожилов, на это повлияли малоснежная зима и засуха (осадков выпало немного) в апреле-мае. Местным водоемам нечем было подпитываться.

Жители Биробиджана опасаются повторения прошлогоднего наводненияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Гидрологическая ситуация стала меняться во второй декаде июня, когда на Еврейскую автономию обрушились ливни (местами даже выпал град). Дождливая погода в регионе продолжается, и вода прибывает.

Так, например, в районе набережной Биробиджана, возле старого автомобильного моста через Биру, до недавнего времени наблюдалось несколько песчаных островков. Накануне они практически полностью исчезли из-за подъема уровня воды. Неблагоприятное природное явление настораживает местных жителей.

Жители Биробиджана опасаются повторения прошлогоднего наводненияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- В прошлом году все тоже начиналось с сильных дождей, - делится своими тревогами биробиджанский пенсионер Николай Степанович. - В июне вода прибыла, но затем отступила. А в августе пошла вторая волна, когда лило как из ведра. Бира стала разливаться по окрестностям, и уровень грунтовых вод поднялся. Так и случилось наводнение - третье за последние четыре года в Биробиджане, если не ошибаюсь. Минувшая зима опять была малоснежной - значит, летом снова зарядят дожди. Неужели опять весь урожай сгниет?

По его словам, областному центру, построенному на заболоченной местности, остро не хватает эффективной дренажной системы. Но городские власти вместо того, чтобы выделить бюджетные средства на строительство водоотводов (это уберегло бы от серьезных потерь тысячи местных жителей) занимаются всякой ерундой.

СИТУАЦИЯ – ПОД КОНТРОЛЕМ

Как убедился корреспондент «КП» - Хабаровск», и другие участки Биры в Биробиджане (например, в микрорайоне Бумагина) также изменили свой вид. Сильное течение (вода прибывает) несет коряги, ветки и другой мусор, на побережье блестят многочисленные лужицы воды. Отдыхающих практически нет, что необычно для этого времени года.

Жители Биробиджана опасаются повторения прошлогоднего наводненияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я решил прогуляться до Биры, подышать свежим воздухом. Вода в реке холодная - не успела прогреться из-за дождей. Нужно, чтобы жара постояла недельки две, и тогда можно окунаться, - пояснил биробиджанский студент Юрий.

Как сообщила сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ксения Письменова, мониторинг гидрологической обстановки в регионе ведется регулярно - ситуация находится под контролем.

Жители Биробиджана опасаются повторения прошлогоднего наводненияФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Результаты наблюдений по линии биробиджанского Гидрометеоцентра передаются спасателям. В случае ухудшения гидрологической ситуации в регионе все силы и средства Главного управления МЧС России по ЕАО будут немедленно переведены в режим повышенной готовности, - подчеркнула Ксения Письменова.