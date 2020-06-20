Земельные участки для многодетных семей: очередь и инфраструктура

На заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры депутаты обсудили ситуацию с бесплатным предоставлением земельных участков многодетным семьям. Напомним, право на собственный надел получают родители, у которых есть три и более ребенка. Землю дают под строительство дома, садоводство, огородничество, а также в качестве земельного участка, на котором уже есть индивидуальный жилой дом.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

В 2012 году Указом Президента Российской Федерации была поставлена задача разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках. Как выяснилось в ходе заседания, в крае есть с этим некоторые сложности.

Сейчас в очереди на получение участка стоят 5972 человека. Так много получилось из-за того, что фактически это – две очереди.

Земельные участки для многодетных семей: очередь и инфраструктураФото: Законодательная дума Хабаровского края

Как объяснил заместитель министра имущественных отношений Хабаровского края Ринат Мазитов, принятый в 2011 году закон «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края» позволял вставать в очередь на предоставление участков многодетным семьям, в которых дети уже взрослые. А в 2013 году законодательство изменилось, и такое право предоставили только семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми. Поэтому теперь в крае две очереди, но первоочередники - семьи с детьми до 18 лет, таких в регионе 644.

Всего за годы действия этой меры поддержки было предоставлено 11 086 участков (по состоянию на 1 мая текущего года). В 2020 году планируется выделить 450. Сравниваем с числом очередников (без малого шесть тысяч) и понимаем, что людям придется долго ждать свою землю. Кроме того, две три заявителей хотят получить землю в Хабаровске, но – объективно – возможности обеспечить такое количество граждан участками у города нет.

Другая проблема связана с обеспечением участков объектами инфраструктуры. По информации минстроя края, линии электропередачи проложены к 3 548 участкам (32 процента), дороги построены к 3 689 участкам (33,28 процента). А обеспечить электроэнергией и дорогами нужно 7 467 земельных участков, на что потребуется порядка трех миллиардов рублей. Завершить эти работы планируется до 2024 года.

Земельные участки для многодетных семей: очередь и инфраструктураФото: Законодательная дума Хабаровского края

ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ?

Кстати, многодетная семья имеет право не только выбирать участок из предоставленных, но и сформировать его самостоятельно. Вопрос решается через администрации поселений и районов. И тут всплыла еще одна проблема, о которой рассказала Татьяна Луговская, первый заместитель главы Хабаровского района. По ее словам, район выполняет план по формированию участков, а люди не приходят за землей.

– Даже те участки в районе, где имеется инфраструктура и дороги, осваиваются всего на пять процентов. Работа ведется в основном на тех наделах, которые граждане сформировали самостоятельно, – пояснила Татьяна Луговская.

Почему так происходит – еще предстоит разобраться. Предположу, что участки либо формируют в неудобных для граждан местах (далеко от места жительства, на «тяжелых» землях, в обработку которых нужно вложить много сил и средств), либо опять-таки есть проблема с инфраструктурой. Помню, как одна моя знакомая получила участок, обрадованная с мужем поехала смотреть свою землю, а вернулась разочарованная. Идти (именно идти) до надела им пришлось через какие-то канавы и рытвины. Нашли место по геолокации – на местности ничто не выдавало того, что здесь есть выделенные в собственность, поставленные на кадастровый учет наделы. Подобных историй хватает, чтобы отпугнуть других потенциальных землевладельцев, хотя на деле ситуация вполне может быть совершенно другой.

Земельные участки для многодетных семей: очередь и инфраструктураФото: Законодательная дума Хабаровского края

Поводя итоги обсуждения, Виктор Лопатин, председатель комитета, предложил коллегам поддержать инициативу: рекомендовать правительству Хабаровского края увеличить средства краевого бюджета, выделяемые районам и поселениям на обустройство объектов инженерной инфраструктуры, а также продолжить работу по привлечению на эти цели федеральных денег. «За» проголосовали все члены комитета. 26 июня этот вопрос снова обсудят в Думе на заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных.