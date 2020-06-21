На Хабаровский край 22-23 июня обрушатся сильные дожди

Начало недели в Хабаровском крае будет дождливым. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 22 и 23 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Хабаровском и Комсомольском районах.

- Дожди, местами сильные могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов. Не исключена вероятность подъема уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытия грунтовых покрытий на местных дорогах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края предупреждают, из-за порывистого ветра могут возникать аварийные ситуации в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром. Главам муниципальных образований уже направили рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Автолюбителей убедительно просят по возможности отложить поездки на машинах. Если это невозможно, пожалуйста, при движении по дорогам соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Бдительность просят проявить и пешеходов – не перебегайте дорогу в неположенных местах, будьте предельно осторожны. Рыбаков, охотников и отдыхающих призывают не выходить в лес и на водные объекты.