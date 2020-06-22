Раритет из музея ЕАО стал ключом к событиям 78-летней давности в Ленинградской области

Переломным моментом в мировой истории и нашей страны стала дата 22 июня 1941 года - день, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР. В этот день изменились миллионы человеческих судеб и истории многих вещей. Заместитель директора областного музея по научно-исследовательской работе Светлана Скворцова любезно поделилась как раз такой историей, которая хранилась в фондах в старой папке. Речь идет о коллекции документов под названием «Канонерская лодка «Бира». С этого раритета и началась большая работа по изучению событий 78-летней давности, которые происходили в Ленинградской области.

НАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА«БИРА»

Что же это за лодка? Почему канонерская? Почему «Бира»? Такими вопросами задались специалисты. В этой же папке была газетная вырезка из давней «Биробиджанки». В 1982 году Косвинцева Т.Д. написала статью «В поход идет «Бира». Вот выдержка из нее:

«Работая с документами областного архива, мы неожиданно натолкнулись на письмо, датированное 1942 годом. Моряки канонерской лодки «Бира» Ладожской военной флотилии рапортовали биробиджанцам о своих ратных делах и предлагали завязать переписку. Казалось бы, обычное дело - связь флота и тыла в годы Великой Отечественной войны была самой тесной. Вся страна работала на разгром врага, многие передовые коллективы брали шефство над боевыми соединениями, эскадрильями, танковыми колоннами. Нас заинтересовало имя лодки «Бира» и Ладожское озеро. Дополнительных сведений, проливающих свет на эту связь, не было. Мы знали, письмо отправлено после посещения дальневосточных бойцов Ленинградского фронта. Наши земляки сопровождали эшелон с подарками защитникам Ленинграда».

Тогда же, в 1982 году сотрудники музея начали кропотливую работу по восстановлению событий 40-летней давности. Они отправляли запросы в Центральный Военно-Морской музей, архивы Военно-Морского флота и Ленинграда. Общими усилиями искателям удалось выяснить часть адресов моряков с «Биры». Все они оказались жителями разных городов - Москвы, Клайпеды, Киева и других.

ОТ ШАЛАНДЫ К БОЕВОМУ СУДНУ

По счастью, исследователям удалось связаться с Александром Макаровичем Лоховиным, бывшим командиром канонерки. Он поделился ценными документами и своими воспоминаниями о боевом пути лодки.

На полученных пожелтевших от времени фотографиях были открытые мужественные лица сильных духом людей. Была и сама «Бира». На сегодняшний день от нее осталась только мачта, которая хранится в музее «Дорога жизни». Когда судно было на плаву, его использовали для переправки по воде снарядов и мешков с продовольствием.

Изначально «Бира» создавалась как землеотвозная самоходная шаланда. Такие суда использовали для транспортировки грунта, вынутого землечерпалкой со дна реки. Напомним, река Бира когда-то была важной артерией области. По ней сплавляли лес для промысловых артелей Биробиджана. Изготавливали шаланду в Ленинграде, а название ей дали по месту будущей прописки.

Шаланда стала канонеркой, а перегонная команда - боевым экипажем ФОТО: областной музей

Потом судно по Северному морскому пути собирались переправить с Балтийского моря на Дальний Восток. Однако этим планам не суждено было сбыться - началась война. На «Бире» заварили шлюзы для выгрузки песка, на палубе установили крупнокалиберные пулеметы и 100-миллиметровые орудия. Судно вошло в состав Балтийского флота и до сентября 1944 входило в состав Ладожской военной флотилии. Так шаланда стала канонеркой, а перегонная команда - боевым экипажем.

«БИРА» НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

Член Военного Совета Краснознаменного Балтийского флота Н.К. Смирнов писал в своих воспоминаниях:

«Отвагой славился экипаж «Биры». Враг знал ей цену. Только в течение полугода он обрушил на канонерскую лодку 600 бомб».

«Бира» как канонерка была приспособлена для ведения боя в прибрежных водах. На Ладоге такие лодки защищали приозерные фланги наших войск и уничтожали врага на воде. «Бира» же под бомбами и снарядами охраняла «Дорогу жизни», доставляла боеприпасы в Ленинград, а обратным ходом забирала эвакуированных женщин и детей. Зимой судно использовали как ледокол, который носом, обшитым дубовыми досками, ломал лед. За ним тянулись буксиры с баржами. В письме к биробиджанцам моряки писали:

«Мы гордимся именем «Бира» и всячески боремся за то, чтобы оно с любовью и уважением произносилось всем флотом».

«Бира» как канонерка была приспособлена для ведения боя в прибрежных водах ФОТО: областной музей

В октябре 1942 года фашисты стремились перерезать «Дорогу жизни», захватить остров Сухо, гарнизон которого прикрывал вход в Волховскую губу. К месту сражения подходили корабли Ладожской военной флотилии, канонерские лодки, тральщики, морские охотники и бронекатера. Они буквально бросились на врага с двух сторон. «Бира» била из орудий главного калибра. Несколько часов продолжался бой. На стволах орудий «Биры» дымилась краска, люди глохли от взрывов. В итоге враг бежал. Четыре его судна были подбиты именно с «Биры». За отвагу и мужество треть личного состава лодки наградили орденами и медалями. Командира за кампанию 1942 года отметили орденом Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.