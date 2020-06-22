Рискуя собой, мужчина спас жизни пятерых детей под Хабаровском

Всю неделю в регионе шли дожди, и только в субботу ненадолго выглянуло солнце. Воспользовавшись теплой погодой, старинные друзья из поселка Победа Хабаровского района выбрались на пикник, даже не предполагая, что он может завершиться трагедией.

На пикник выехали четверо взрослых и пятеро ребятишек. Водитель, его знакомая с тремя детьми и семья с младшей дочерью - пятиклассницей - и внучкой от старшей дочери. Отдыхали на берегу реки Кур, рядом со стоянкой теплохода. Жарили мясо и, как водится, выпивали. Причем водитель, доставивший на стареньком уазике девять человек к месту отдыха, тоже себе в спиртном не отказывал. Наливал и опрокидывал наравне с остальными взрослыми.

Вечерело, и отдыхающие стали собираться домой. Водитель - Александр, хорошо «набрался», но ни у кого даже мысли не возникло, что в таком состоянии за руль лучше не садиться. Уазик тронулся с места и доехал до развилки. Дальше одна дорога, направо - вела в поселок, вторая, налево - к крутому берегу, где в период многоводья останавливались катера и баржи.

В Хабаровском крае пикник на берегу реки едва не закончился гибелью пятерых детейФото: Социальные сети

- Берег там крутой, высотой метра в три, - рассказывают очевидцы событий. - Вот с этого обрыва машина и кувыркнулась в воду. Водитель, наверное, даже не понял, что произошло, как его «таблетка» уже перевернулась на крышу. Там даже тормозного пути не было, он, видимо, как шел, так и упал. Воды у берега было немного, но хватило для того, чтобы залить машину почти доверху. Двери от удара заклинило. Хорошо, что в машине на заднем сиденье сидел Павел - мужчина крепкий, он сумел выбить дверь и вытащить детишек на воздух.

Однако его жена, сидевшая на переднем сиденье, выбраться из попавшего в воду автомобиля не смогла.

- Она, видимо, сильно ударилась при падении, потеряла сознание и захлебнулась, - делится подробностями Елена Коротченко, глава Побединского сельского поселения. - Откачать уже не смогли. Ей было всего 44 года, день рождения справили только недавно, в мае. Александр, который сидел за рулем, уже неделю находится в запое. Сейчас он дома ждет полицию.

В следственном комитете подтвердили, что о происшествии знают, и сейчас в поселок отправилась оперативная группа. Будет проведена проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. В выходные группа следователей пыталась добраться до поселка на катере, но не получилось - на реке штормило, так что в понедельник в шесть утра они выехали в Победу на машине, прибыть рассчитывают только к вечеру - дороги оставляют желать лучшего.

По словам главы, Александр и еще несколько жителей поселка уже давно злоупотребляют спиртным. Ему говорили, предупреждали, чтобы в таком состоянии за руль не садился, но все без толку. Участковый формально есть, но по факту очень редко находится в поселке.

- У нас и кроме Александра есть такие же нарушители, - подчеркивает глава поселка. - Мы обращались в ГАИ, чтобы они помогли нам навести порядок - обещали помочь, но у нас же деревенька, как только они приезжают - молва быстро расходится и все ведут себя тихо. А мы с нарушителями ничего сделать не можем, вызываем, ругаемся, скандалим, но что толку?

Сейчас в поселке ждут следователей, а затем будут готовиться к похоронам односельчанки. Девочек забрала к себе старшая дочь погибшей женщины.