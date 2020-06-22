Сергей Фургал - жителям Хабаровского края: «Вы доказали, что можете принимать решения»

Через два дня, 25 июня, начнется всероссийское голосование, точнее, его досрочный этап. О важности этого события наверняка наслышан каждый россиянин: мы высказываем свое мнение по поводу изменения Основного Закона государства - Конституции. Порог явки не предусмотрен, голосование в любом случае состоится. Чтобы потом не сидеть на кухне, огульно ругая «власти», каждый гражданин старше 18 лет должен принять участие в этом историческом событии.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона с просьбой исполнить свой гражданский долг.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

- Дорогие земляки! В нашей стране с 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Это важный исторический момент. Внесение изменений в Конституцию как Основной Закон свидетельствует о переменах в обществе и в государстве. Прошло четверть века. Страна сильно изменилась с середины 1990-х годов. И развитие общества не должно останавливаться, - обращается Сергей Фургал ко всем жителям Хабаровского края. - Обновления в Конституции касаются всех сфер жизни: политической, экономической и социальной. Жители Хабаровского края не раз доказывали, что могут самостоятельно принимать решения и отвечать за свой выбор. Уверен, что, опираясь на принципы, заложенные в Конституции России, и поддерживая инициативы президента и правительства, мы вместе работаем на благополучие и успех нашего региона и страны. Я призываю вас принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России и высказать свою гражданскую позицию!

ЗОЛОТО - ДЛЯ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА

Коронавирус уже внес свои «поправки» в привычный ход голосования: процесс растянули во времени на целую неделю, всем участникам нужно соблюдать дистанцию и прикрывать лица масками. Каждый избиратель получит специальный пакет, где будут бланк голосования, одноразовая ручка и памятка. Делается это для того, чтобы максимально сократить контакты между всеми участниками процесса.

Кстати, к пакету тех жителей края, кому больше 50 лет, прибавят еще кое-что - «золотой жетон». Одноименную акцию запустил Краевой совет ветеранов войны, чтобы отметить важность происходящего. Каждый обладатель «золотого жетона» сможет принять участие в розыгрыше подарков, которые станут не просто удобной вещью в хозяйстве, но и напоминанием об историческом событии - изменениях в Конституции.

- Сегодня наша страна стоит на пороге масштабных изменений. Символично, что это происходит в год 75-летия Победы. Гражданский долг каждого - принять участие в этом голосовании. Мы будем голосовать за свое будущее, за будущее своих детей и внуков, - уверена Светлана Кондратьева, председатель Краевого совета ветеранов войны. - Конституция - это фундамент нашего государства. Каким будет этот фундамент, зависит от нас с вами. Дорогие ветераны, надеюсь, вы со своим опытом, умением побеждать, знаниями, станете авангардом этого процесса.

Розыгрыш призов будет идти каждый день, с 25 июня по 1 июля. Подробности акции «Золотой жетон» ищите на сайте выбирай27.рф.