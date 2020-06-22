2020-06-22T12:10:22+03:00
Общество

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогом

Больше недели сотрудники МЧС помогали жителям поселка преодолеть последствия града [фото]
Борис КОКУРИН
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В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомВ ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомФото: ДВРПСО МЧС России
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Спасатель – профессия благородная, но награды за свою помощь они обычно не ждут. Приехали, помогли и отправились дальше спасать других людей. Но не в этот раз.

13 июня на поселок Николаевка в Еврейской автономной области обрушилось настоящее стихийное бедствие. Все произошло буквально в течение часа – поднялся ураганный ветер, чистое небо затянуло тяжелыми тучами, пошел ливень перешедший в град.

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогом Фото: ДВРПСО МЧС России

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомФото: ДВРПСО МЧС России

Поначалу с неба падали мелкие льдинки, но затем они превратились в градины величиной с голубиное яйцо. Лед, падающий сверху убивал домашнюю птицу, мял автомобили, пробивал крыши жилых домов и выбивал стекла.

Стихийное бедствие продолжалось всего около 10 минут, но успело нанести серьезный ущерб. Как потом подсчитали в специально созданной комиссии сильный дождь с градом и ураганным ветром повредил кровли 34 многоквартирных и около тысячи частных жилых домов, двух школ, больницы, Дома культуры. В поселке было нарушено электроснабжение жилого сектора.

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогом Фото: ДВРПСО МЧС России

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомФото: ДВРПСО МЧС России

На помощь пострадавшим пришли спасатели. В тот же день из Биробиджана и Хабаровска в поселок отправились сотрудники МЧС. Больше недели они заделывали дырявые крыши и вставляли окна помогая местной администрации ликвидировать последствия разгула стихии.

- У меня крыша была разрушена, - вспоминает Наталья Александровна, жительница поселка Николаевка. - Я много в жизни повидала, но такого никогда не видела! Я просто была в шоке. Очень было страшно. И большое спасибо спасателям, которые сейчас все устраняют и делают все, чтобы люди опять стали жить полноценной жизнью.

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогом Фото: ДВРПСО МЧС России

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомФото: ДВРПСО МЧС России

Одними словами жители Николаевки не ограничились и испекли спасателям ДВРПСО ароматный ягодный пирог.

- Пирог испекли в местной столовой по просьбе жителей многоквартирных жилых домов по улице Строительной, - рассказали в пресс-службе отряда. - Инициатором выступила Наталья Александровна, жительница дома № 7.

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогом Фото: ДВРПСО МЧС России

В ЕАО благодарные жители Николаевки накормили спасателей ягодным пирогомФото: ДВРПСО МЧС России

Первостепенная задача спасателей — провести застекление социально-значимых объектов, закрыть крыши домов влагостойким материалом, чтобы при выпадении прогнозируемых осадков, уберечь граждан от еще большего материального ущерба. В работе задействованы свыше 70 спасателей, тяжелая инженерная и специальная техника, альпинистское снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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