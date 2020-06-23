2020-06-23T03:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Где сдать анализ на коронавирус перед вылетом в северные районы Хабаровского края

Напомним, тестирование для пассажиров - теперь обязательная процедура
Александр ШТААЛЬ
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Где сдать анализ на коронавирус перед вылетом в северные районы Хабаровского краяГде сдать анализ на коронавирус перед вылетом в северные районы Хабаровского краяФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 18 июня в Хабаровском крае для вылетающих в северные районы действует новое правило - обязательное тестирование на коронавирус. Речь идет о пассажирах, которые планируют отправиться в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы. Теперь им нужно либо выждать 14 дней на карантине, либо сдать тест на COVID-19.

ОБСЕРВАЦИЯ

Для обсервации подготовили гостиничный комплекс «АМАКС Турист-отель», Хабаровск, улица Синельникова, 9, телефоны: 8 (4212) 70-04-00, 70-04-50, 8-924-101-35-04. Нахождение на карантине в обсерваторе работников и тестирование на COVID-19 оплачивает работодатель. Для пассажиров, вылетающих в северные районы, в день рейса планируют организовать бесплатную транспортировку из обсерватора в аэропорт.

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

С понедельника 22 июня 2020 года в лабораториях двух учреждений здравоохранения будут делать тесты на антитела к возбудителю новой коронавирусной инфекции лиц, вылетающих из Хабаровска в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы. Тем, кто возвращается в районы и имеет там прописку, а также тем, кто вылетает в указанные районы с целью ухода на дому за тяжелобольными близкими родственниками или из-за гибели близких родственников, тест на коронавирус сделают за счет краевого бюджета.

Заключение об отрицательном результате теста на COVID-19, разрешающее вылет, должно быть выдано не ранее, чем за четыре дня до даты рейса.

Исследования проводят:

- КГБУЗ «Клинико-диагностический центр Вивея», Хабаровск, улица Запарина, 83.

- КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Хабаровск, переулок Пилотов, 2.

Цель исследований - выявление специфических антител в крови. Предварительно нужно заполнить добровольное согласие на процедуру. Результаты тестирования будут готовы не позднее двух рабочих дней, следующих за датой забора крови.

Подробности по телефонам: 8 (4212) 45-41-11 , КГБУЗ «Клинико-диагностический центр Вивея» и (4212) 47-55-80 или 8 (4212) 47-55-90, КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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