2020-06-23T03:32:42+03:00
Общество

Погода на месяц в Хабаровске: в июле 2020 года будет тепло и сыро

Прогноз погоды в Хабаровске на июль 2020 читайте в нашем материале
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода на месяц в Хабаровске: в июле 2020 года будет тепло и сыроПогода на месяц в Хабаровске: в июле 2020 года будет тепло и сыроФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске погода в июле, видимо, не собирается меняться в лучшую сторону. Обильные осадки, временами грозы - все это на фоне растущей день ото дня температуры создаст неприятную влажность.

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ДЕКАДЫ

Почти всю первую декаду месяца будет идти дождь, являющийся отголоском антициклона, пришедшего к нам в конце июня с побережья Охотского моря. Ночные температуры в это время будут варьироваться в пределах 19-20 градусов со знаком плюс, днем будет достаточно тепло - от 23 до 27 градусов. Скорость ветра в первой декаде месяца будет умеренной - от шести до десяти метров в секунду, влажность воздуха составит 80 процентов.

Во второй декаде ситуация с дождями несколько улучшится - ясных дней будет чуть больше, а всего их прогнозируют восемь за целый месяц! Будем надеяться, что на этот раз синоптики ошибутся в расчетах, потому что перспектива, прямо скажем, не радужная. Ночью во второй декаде июля будет +20 +22 градуса, днем +23 +27 ,ветер умеренный до восьми метров в секунду.

Большая часть ясных солнечных дней выпадает на третью декаду июля Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Большая часть ясных солнечных дней выпадает на третью декаду июляФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ДОЛГОЖДАННОЕ СОЛНЦЕ

Большая часть ясных солнечных дней выпадает на третью декаду июля. В этот период ночные температуры незначительно повысятся и составят +22 +23 градуса. Днем столбик термометра может доходить до 24-28 градусов со знаком плюс. Дожди если и будут, то кратковременные. В целом, как отмечают синоптики, такое количество осадков для Хабаровского края в июле - абсолютная норма, поэтому удивляться не стоит, да и расстраиваться тоже. Запаситесь терпением и зонтиками и верьте в лучшее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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