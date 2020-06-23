Биробиджанская студентка блеснула в международном конкурсе рисунков

КАКОЕ ЧУДО ЭТИ РЫБЫ!

Накануне в визит-центре государственного природного заповедника «Бастак» в Еврейской автономии состоялось торжественное награждение Татьяны Разворотневой. В начале этого года 18-летняя студентка Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема нарисовала осетра и отправила свое произведение организаторам регионального этапа конкурса, посвященного Международному дню мигрирующих рыб. Как оказалось, усилия были потрачены не зря...

- Это творческое состязание было организовано при финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF). Конкурсанты должны были на свой выбор изобразить один из видов мигрирующих рыб - кету, тайменя, осетра, - рассказала сотрудница заповедника «Бастак» Елена Праслова. - Полет фантазии не ограничивался, но для достижения нужного результата важно было подчеркнуть красоту и уникальность этих представителей фауны в их естественной среде обитания. Не всем это в полной мере удалось. На областной этап конкурса поступило 126 работ из ЕАО, дюжину лучших мы отправили в Амурский филиал WWF.

Со всей страны было отобрано около сотни авторских работ, которые предстояло оценить организаторам всемирного этапа - природоохранной организации Wildlife Forever и Всемирному фонду мигрирующих рыб. Компетентное жюри в США отсмотрело сотни конкурсных произведений, присланных из 32 стран, и определило наиболее выразительные рисунки. В их числе оказался «Осетр», воплощенный биробиджанской студенткой. Радости Татьяны Разворотневой, когда она узнала об этом, не было предела...

Конкурсанты должны были, на свой выбор, изобразить один из видов мигрирующих рыбФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЧТО БЫ ЕЩЕ ИЗОБРАЗИТЬ?

- Рисовать я начала с раннего возраста, а в 11 лет пришла в изостудию биробиджанского Центра детского творчества. Преподаватели научили меня очень многому. К сожалению, через несколько лет я покинула изостудию, так как у меня стало ухудшаться зрение. Я прекратила рисовать, но через несколько лет вернулась к прежнему увлечению. Когда я лечилась в одной из больниц Тюмени, решила принять участие в конкурсе рисунков, который устроили среди пациентов этого медучреждения. Нарисовала каких-то рыбок, вручила свое творение организаторам и вскоре забыла об этом. Вернулась в Биробиджан, и в один прекрасный день, через полгода, получаю посылку. А там - глазам не поверила - благодарственное письмо и часы с эмблемой Тюмени. Вот такой приз за участие в конкурсе! - поделилась приятным воспоминанием биробиджанская студентка Татьяна Разворотнева.

После проведенной операции здоровье молодой биробиджанки восстановилось - с Татьяны сняли группу инвалидности по зрению, и состоялось чудесное возвращение в красочный мир. Закончив учебу в Биробиджанской гимназии №1, способная девушка поступила в Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, решив освоить профессию программиста.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ

- Меня привлекает компьютерная графика, анимация, а современные технологии позволяют расширить творческий арсенал, - рассказала биробиджанская студентка. - Образ осетра в моей голове возник сразу, а остальное было делом техники. Конечно, я мечтала занять какое-либо место, но не ожидала, что мой рисунок пробьется в финал международного конкурса...

Организаторы из заповедника «Бастак» вручили Татьяне Разворотневой диплом регионального победителя конкурса, посвященного Международному дню мигрирующих рыб, а также набор для рисования и сувенирную продукцию от WWF. Ожидаются также цифровой сертификат об участии в этом конкурсе и благодарственное письмо от президента и генерального директора природоохранной организации Wildlife Forever. Но самая главная награда, по словам Татьяны, это чувство творческого подъема и безграничной веры в собственные силы.

- Возможно, когда у меня накопится достаточно авторских работ, я «замахнусь» на персональную выставку, - улыбаясь, сообщила биробиджанка. - А пока я ежедневно набираю в поисковой системе «2020 год, конкурс рисунков» и, переходя по гиперссылкам, решаю для себя: участвовать или нет. Кстати, сейчас я работаю над плакатом, который хочу отправить на конкурс, посвященный борьбе с коррупцией. Возможно, и здесь фортуна мне улыбнется...