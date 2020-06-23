Мэр Хабаровска готовится к выписке из инфекционного госпиталя

Напомним, что в начале лета жена хабаровского градоначальника попала под подозрение врачей - специалисты предполагали заражение COVID-19. Уже 4 июня Сергей Кравчук сообщил, что он отправляется на самоизоляцию.

- Так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью, - сообщает мэр в своем аккаунте в сети Instagram. - Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что все будет хорошо. Всем здоровья! Берегите себя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/786469" frameborder="0"></iframe> Мэра перевели в инфекционную больницу Хабаровска.Социальные сети

Впрочем, дома градоначальник остался ненадолго, уже через четыре дня, не дожидаясь результатов теста, по настоятельной рекомендации медиков его перевели в инфекционный госпиталь, расположенный в городской больнице №10. Сам мэр себя больным не чувствовал, но к просьбам специалистов прислушался.

Фото мэра в больнице с лечащим врачом Ириной ОнищенкоФото: Социальные сети

Девятого июня пришли результаты теста, у жены Сергея Кравчука он отрицательный, у самого мэра - положительный. Женщину пока оставили в больнице, за мэром, точнее, за его состоянием, ведется круглосуточное наблюдение.

- Остаюсь под наблюдением врачей. Буду держать вас в курсе, - сообщает Сергей Кравчук. - Дорогие хабаровчане, еще раз обращаюсь к вам: ситуация по коронавирусу в городе сложная! Главной защитой является соблюдение дистанции, масочного режима, режима дезинфекции. Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/786470" frameborder="0"></iframe> У Сергея Кравчука положительный диагноз на COVID-19.Социальные сети

В то же время сотрудники краевого Роспотребнадзора «взяли на карандаш» всех чиновников городской администрации, кто так или иначе мог контактировать с мэром. Всех их отправили на самоизоляцию, а здание тщательно продезинфицировали. К счастью, «контактеров» благодаря тому, что совещания из-за пандемии COVID-19 проводились в режиме онлайн, оказалось не так много. Более того, в мэрии ужесточили масочный и пропускной режимы.

Сейчас стало известно, что Сергей Кравчук готовится к выписке из городской больницы №10. Информацию подтвердили в администрации города. Там рассказали, что последний тест, взятый у мэра, показал отсутствие коронавируса в крови, сейчас проводится повторное тестирование. Если и оно не покажет наличия коронавируса - градоначальника выпишут, и уже к концу этой недели он сможет выйти на работу.