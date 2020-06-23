2020-06-23T10:48:56+03:00
Это - Хабаровск!

Большое интервью с Сергеем Безденежных

Прямой эфир 23 июня на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Большое интервью с Сергеем БезденежныхБольшое интервью с Сергеем БезденежныхФото: Сергей ПЯТКОВ
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С 9:30 утра в гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал особый гость, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенатор Сергей Безденежных. В прямом эфире с Сергеем Вячеславовичем обсудили, без преувеличения, множество по настоящему важных тем. В чем специфика работы в Совете Федерации, озвучиваются ли проблемы Дальнего востока с высоких трибун и какие идеи удается продвигать? Обсудили так же создание единого информационного регистра со сведениями о населении и отношение фракции ЛДПР к этой инициативе. Не забыли затронуть и проблемы связанные с распространением коронавируса и падением цен на нефть.

Сергей Безденежных, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенатор Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Безденежных, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенаторФото: Сергей ПЯТКОВ

Это и многое другое в большом интервью с Сергеем Безденежных слушаете в нашем подкасте.

Это Хабаровск 23_06_2020.

Сергей Безденежных 23_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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