2020-06-24T02:24:11+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 года: прямая трансляция в Хабаровске

Ради безопасности горожан и гостей города подходы к главной площади будут перекрыты
Ксения ТУРТЫГИНА
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Все участники парада, включая журналистов, предварительно сдали тесты на коронавирус - только здоровых допустят к работеВсе участники парада, включая журналистов, предварительно сдали тесты на коронавирус - только здоровых допустят к работеФото: Борис КОКУРИН
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Сегодня, 24 июня, в Хабаровске состоится парад Победы. Увидеть его вживую смогут разве что жильцы ближайших к площади им. Ленина домов – дороги и пешеходные пути перекроют.

- На время проведения парада перекроют для проезда дорогу и пешеходные переходы улицах Шеронова, Пушкина и Карла Маркса, - напомнили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Парад в Хабаровске 24 июня 2020 года.

Однако посмотреть парад смогут все – на площади будут работать журналисты, в том числе и фотокорреспондент «КП» - Хабаровск». Телеканалы организуют прямую трансляцию (Россия-24, «Губерния»), онлайн-трансляция будет идти в интернете на сайте правительства Хабаровского края. Кроме того, на сайте «КП» - Хабаровск» можно будет посмотреть как прямую трансляцию парада Победы 24 июня, так и фотоотчет о мероприятии.

Начнется парад в 10 часов утра. В этот раз в нем будет и наземная часть, и воздушная. В колоннах наравне с современной техникой пройдет и легендарная техника военных лет - от Т-34 до «Катюши». В воздухе над городом пролетят истребители, транспортники, военные и гражданские вертолеты. Вечером ожидается салют, который также не стоит пытаться увидеть своими глазами - военные и полиция перекроют подходы, чтобы исключить формирование толпы. Не забывайте, что опасность распространения коронавируса еще остается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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