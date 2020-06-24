Праздничные мероприятия пройдут 24 июня в Биробиджане

Сегодня, 24 июня, в Москве, Хабаровске и некоторых других городах пройдут (или уже прошли) парады Победы. В Биробиджане также состоятся праздничные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, большинство активностей перенесено в онлайн – ради безопасности жителей. Однако во дворах тех домов, где живут ветераны, пройдут концерты в живую – солдаты Победы смогут посмотреть их, не выходя из квартиры.

Ниже публикуем список активностей на 24 июня в Биробиджане с актуальными ссылками.

С 12.00 на территории театра кукол «Кудесник» из динамиков прозвучат победные марши

В Центре детской и юношеской книги по адресу Шолом-Алейхема д. 34 и филиал №1 по адресу ул. Комсомольская, д.21 будут организованы специальные зоны памяти, где желающие поместят фигурку голубя на окна библиотек.

Акция «Я рисую мелом» - нарисуй мелом на асфальте рисунок на тему «Мир во всем мире» и прислать фото своего рисунка до 21 июня на адрес: olgaslonskaya@yandex.ru с хэштегом #Ярисуюмелом. Все фотографии будут собраны в видеофильм.

В 20 часов на сайте областной филармонии начнется концерт «Товарищ Песня».

В 21:50 на фасаде здания филармонии высветятся Лучи Победы.

В рамках автопробега по городу Биробиджану, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и Параду Победы, проведенному 24 июня 1945 года, в 12.00 по местному времени одновременно в течение 1 минуты раздастся гудок всех участников автопробега и окружающих транспортных средств в знак приверженности Миру на всей земле.

Виртуальная художественная выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. доступна в соцсетях.

Праздничный концерт «Во славу Победы - талантов салют!» можно посмотреть на YouTube-канале Музыкальной школы Биробиджана.

Онлайн выставка «Фотографы Победы» позволит увидеть фотографии тех огненных лет.

Видеоролик «Парад сорок пятого года…» также доступен в социальной сети Instagram.

Это не полный список событий и активностей, в каждом районе области состоятся свои мероприятия.