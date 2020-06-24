В Хабаровске состоялся парад Победы 2020

Прогноз погоды в этот день не радовал – осадки на всей территории края. Так что военнослужащим хабаровского гарнизона пришлось маршировать под проливным дождем. К тому же пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Ради безопасности на параде не было зрителей и ветеранов, они могли следить за происходящим только по телевизору.

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Даже непосредственным участникам действия для того, чтобы попасть на площадь Ленина нужно было пройти обследование на COVOD-19 и предъявить соответствующую справку от Роспотребнадзора. Зато на трибуне помимо командного состава был недавно выписанный из инфекционной больницы мэр города. Повторное обследование подтвердило – опасной инфекции нет, здоров.

Тем не менее Хабаровск попал в число городов, которые несмотря на коронавирус все-так не стали отказываться от проведения парада Победы. Кстати, в этом году в парадных расчетов не было женщин-медиков, во время пандемии их не стали отвлекать от исполнения непосредственных обязанностей.

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Впрочем, совсем отказываться от прекрасного пола не стали по площади прошли женщины-военнослужащие армии ВВС и ПВО округа. Всего же в главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, приняли участие 3401 человек.

- После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной речи поздравил собравшихся с юбилеем Великой Победы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Первыми открыли парад юные барабанщики Уссурийского суворовского военного училища, курсантам даже проливной дождь не мешал браво маршировать по главной площади Хабаровска.

- В этом году впервые в параде участвовали военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие-женщины от объединения ВВС и ПВО, - отметили в округе.

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Парад 2020 года – один из самых масштабных парадов, проводившихся в Хабаровске. По данным военных по сравнению с прошлым годом количество участников было увеличено на 1355 человек. Впервые в составе механизированной колонны по площади Ленина прошли экипажи самоходных артиллерийских установок «Малка», «Гиацинт», самоходных минометов «Тюльпан», РСЗО «Ураган».

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Современную часть механизированной колонны на юбилейном параде представили танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК «Тор-М2У», «Бук», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины химической разведки РХМ-6, ОТРК «Искандер», зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

Так же сегодня в 23:00 по хабаровскому времени состоится праздничный салют. Военнослужащие внештатного салютного дивизиона произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея Великой Победы.

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске состоялся парад Победы 2020Фото: Борис КОКУРИН