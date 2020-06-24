В Хабаровском крае готовы к основному этапу голосования по поправкам в Конституцию

Хабаровский край не просто готов к голосованию по поправкам - оно уже идет. В отдаленных и труднодоступных районах края уже побывали члены избирательных комиссий. У каждого совершеннолетнего гражданина страны должна быть возможность выразить свое мнение по изменению Основного Закона. Такую установку дал президент, таким правилом руководствуются власти края.

РОМАНТИКА И КОРОНАВИРУС

На днях крайизбирком отчитался перед губернатором Сергеем Фургалом о том, как прошел первый, досрочный этап, как будут проходить последующие два - с 25 по 30 июня и в основной день голосования 1 июля.

Лично я наблюдала за работой сотрудников крайизбиркома в соцсетях: в официальном аккаунте в Instagram комиссия каждый день рассказывала, где побывали ее сотрудники. Получилось довольно романтично - тут тебе и вертолеты, и водный транспорт, и, конечно, автомобили высокой проходимости. Что поделать, Хабаровский край славится своими труднодоступными местами. Да, в отдаленных районах живет не так много людей, но, повторюсь, каждый из них имеет право на выражение своего мнения, и задача властей - сделать все, чтобы это право было реализовано. Впрочем, это обычная практика во время каждой избирательной кампании. Так что членам избиркома не привыкать.

Единственное отличие - голосование проходит в условиях осложненной эпидемиологической обстановки. Поэтому профилактика, соблюдение санитарно-гигиенических норм и средства индивидуальной защиты всем нам в помощь.

Кстати, сами бюллетени тоже нуждаются в защите. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Спецсвязи (эта служба занимается доставкой особо важных грузов, к которым относятся, например, музейные ценности, бюллетени для голосования и прочее - прим. ред.), документ имеет тройную степень защиты, в том числе - защитную сетку. В случае физических повреждений автоматизированная система сочтет бюллетень недействительным. То есть напечатать бюллетень в подпольной типографии «Уголек» у теоретических злоумышленников, возможно, и получится (статья «Фальсификация итогов голосования» УК РФ, до четырех лет лишения свободы - прим. ред.). А «скормить» такой бланк КОИБу - комплексу обработки избирательных бюллетеней не выйдет. Сканер, не увидев защитные элементы, не примет бланк. Именно поэтому так важна физическая сохранность бюллетеней. Двадцать четвертого июня последний бюллетень был передан в участковую избирательную комиссию. Естественно, с соблюдением мер профилактики инфекции.

К ВАМ ЕДЕТ КОМИССИЯ!

Но вернемся к отчету главы крайизиркома Геннадия Накушнова. Цифры я для вашего, уважаемый читатель, удобства свела в справку ниже. Интересен момент, где Геннадий Константинович говорил об организации голосования «во дворе». Такой формат раньше не использовался, но и коронавируса COVID-19 раньше не было. Речь идет об организации коллективных площадок на улице, во дворе дома или школы и других общественных местах. Десять тысяч жителей края подали заявления, желая проголосовать именно в такой форме.

- С помощью заявления, которое можно подать в участковые комиссии до 17 часов 1 июля, есть возможность также выбрать удобный день и время для голосования. В целях предупреждения угрозы распространения коронавируса мы рекомендуем жителям активнее пользоваться этой возможностью, а также не откладывать посещение избирательных участков на последний день, чтобы не создавать очередей, - отметил Геннадий Накушнов.

Если вы вдруг не знаете график работы своей участковой избирательной комиссии (УИК), обратите внимание на входную дверь в подъезд вашего дома. Наверняка там висит листовка с приглашением принять участие в голосовании и расписанием работы УИК. На моем доме точно висит. Я еще не решила, пойду ли заранее или в основной день, но участие в голосовании точно приму.

Ах, да. В соцсетях прошла волна: якобы при голосовании не потребуется паспорт. Разочарую любителей теорий заговоров - паспорт нужен. Без него бюллетень не выдадут. Более того, проголосовать по чужому документу не получится: вас попросят показать фото и предъявить лицо для сравнения - ненадолго снять маску. Возможно, попросят подойти поближе, между вами и членами УИК будет защитный экран, так что это безопасно.

ГОЛОСОВАНИЕ В ЦИФРАХ

А теперь от лирики - к цифрам, приведенным Геннадием Накушновым. Всего в списках избирателей - 982 497 совершеннолетних жителей Хабаровского края. В досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных районах приняли участие 1384 человека. В крае с 25 июня по 1 июля будут работать 822 избирательных участка: 781 стационарный и 41 на судах для моряков. Два временных участка разместятся на железнодорожном вокзале и в аэропорту Хабаровска.

Самое пристальное внимание - безопасности. Из федерального бюджета выделено 84 миллиона рублей на средства защиты для всех участников процесса. Общий вес закупленных материалов - 55 тонн. В том числе закуплено: более 944 тысяч одноразовых масок, 246 тысяч виниловых перчаток для членов избирательных комиссий и 650 с лишним тысяч одноразовых полиэтиленовых перчаток для голосующих, почти 30 тысяч одноразовых халатов (в них члены УИК будут работать на выезде), 28 тысяч литров антисептических средств, 802 бесконтактных термометра, 512 тысяч одноразовых ручек. Председатели комиссий будут отчитываться перед крайизбиркомом о расходовании каждого наименования.

Традиционно участки проверяют на антитеррористическую безопасность. Служебные собаки вынюхивают взрывчатые и другие опасные вещества. Полиция, Росгвардия, сотрудники охранных предприятий переведены в режим повышенной готовности, дабы исключить злонамеренное проникновение в помещения для голосования.

Прозрачность процесса обеспечат совесть членов избирательных комиссий и наблюдатели от партий - ЛДПР, «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблоко». Координирует действия наблюдателей Общественная палата Хабаровского края.