2020-06-24T10:34:20+03:00
Общество

Житель Еврейской автономии с маленьким сыном провел ночь на мели посреди Тунгуски

Мужчина только утром позвонил спасателям и те сразу выехали к нему на помощь
Ксения ТУРТЫГИНА
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Ночью на реке даже летом довольно холодно, надеемся, что ни отец, ни сын не простудились. Фото: МЧС по ЕАОНочью на реке даже летом довольно холодно, надеемся, что ни отец, ни сын не простудились. Фото: МЧС по ЕАО
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Тунгуска – красивая, но непростая река. На ней хватает отмелей, на которые неопытный речник легко может наткнуться во время движения. Однако и те, кто давно ходит на маломерных судах, могут сесть на мель. Как правило, это происходит из-за самоуверенности, мол, я и так все тут знаю.

Пренебрежение элементарными правилами стоило владельцу катера целой ночи посреди реки. Мужчина выехал на реку вечером, с собой взял семилетнего сынишку. В районе залива Немского около поселка Николаевка судно таки село на мель. Сложно сказать, почему незадачливый капитан сразу не позвонил спасателям. Возможно, надеялся, что волной катер снимет с отмели. На телефон 112 он позвонил утром, помощь к нему выдвинулась сразу же.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по ЕАО, судоводитель не изучил район плавания и маршрут движения, осадка катера не позволила подойти к берегу – слишком мелко. Судно прочно увязло.

- Река Тунгуска очень коварная, из-за песчаного дна и сильного течения русло постоянно меняется, что создает угрозу для судоводителей, - объяснил Александр Прокопенко, руководитель инспекторского участка в п. Николаевка Центра ГИМС МЧС России по Еврейской автономной области. - Одно из условий обеспечения безопасности отдыхающих на воде – соблюдение правил плавания. Прежде, чем выйти на воду, судоводитель должен изучить судовой ход, маршрут движения, а также уточнить погодные условия, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию.

На помощь выехали сотрудники МЧС России на катере «Бриз-17» николаевского инспекторского участка Центра ГИМС и два катера внештатных госинспекторов по маломерным судам. Осмотрелись на месте и решили отбуксировать катер. Спасательная операция заняла три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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