Город просыпается
Утром, 25 июня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили множество различных интересных тем. Поговорили о грядущем дне молодежи с начальником управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инной Хоптой и главным специалистом управления по делам молодежи Арманом Хамберяном.
Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Арман Хамберян, главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Руководитель пресс службы футбольного клуба «СКА - Хабаровск» Степан Чернов рассказал как обстоят дела с хабаровским футболом, клубом и будущем спорта в целом.
Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного клуба «СКА - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Генеральный директор хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков рассказал о том, как работает музей в режиме самоизоляции, а так же поделился планами на ближайшее время.
Иван Крюков, генеральный директор хабаровского краевого музея имени Н. И. ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ
Помимо этого, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина рассказала механизм получения выплат по указу Президента Российской Федерации семьям с детьми до 16 лет.
Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ
Ну и, что называется, «под занавес» в студии появились наши друзья, музыкальный проект «Двое», которые в очередной раз позволили радиослушателям насладиться их потрясающим творчеством.
Все это и не только слушайте в нашем подкасте.
Это Хабаровск 25_06_2020.
Это Хабаровск от 25_06_2020
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