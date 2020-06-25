«Это была необычная спасательная операция»: в Биробиджане помогли обессилевшему псу

В Биробиджане спасателям довелось вызволить из техногенной ловушки пса. Животное забилось между контейнером и кирпичной стеной, не смогло самостоятельно выбраться. Все, что оставалось четвероногому пленнику, скулить и надеяться на помощь неравнодушных людей. Его «крик» о помощи в конце концов услышала Анна Павлюченко, сотрудник одного из офисов по улице Брянская.

Животное забилось между контейнером и кирпичной стенойФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Утром услышала слабый скулеж из-за контейнера, пошла посмотреть, а там забился Рыжик. Он обессилел, не отзывался, повернуться не мог, - рассказала свидетельница происходящего.

Добродушная горожанка вызвала подмогу. В скоре команда спасателей уже работала на месте происшествия. Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отодвинули многотонный контейнер от стены кирпичного здания. Наконец-то пес смог вздохнуть полной грудью, повернуться и выбраться на свободу.

Добродушная горожанка вызвала подмогуФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Это была необычная спасательная операция, - отметил Максим Климов, спасатель II класса. - Чтобы отодвинуть контейнер, пришлось его разгружать. Рабочие склада освободили металлический ящик от 200 мешков с мукой, после этого мы приступили к работе.

Чтобы в будущем не было подобных инцидентов, рабочие пообещали закрыть опасный для животных проем.