Салют Победы 24 июня 2020 года в Хабаровске: красота в оцеплении

Салют Победы, несмотря на дождь, туман и коронавирус, в Хабаровске состоялся. Расчеты расположились на набережной, в районе стадиона им. Ленина, хотя раньше объявляли стартовой площадкой «Ерофей Арену». Подъезды к парку перекрыли для автомобилей в радиусе двух кварталов. Машины ГИБДД стояли на перекрестках улицы Комсомольская – Амурский бульвар – Серышева.

Подъехать поближе не получалось: сотрудники ГИБДД перекрыли въезды и установили запрещающие знакиФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Перенесли и время – с 22 часов на 23 часа. Работу общественного транспорта завершили по обычному графику, не продлевая, как обычно это делается в праздники. Словом, сделали все, чтобы людей пришло как можно меньше.

Тем не менее, народ был. На входе на набережную в районе «Черного тюльпана» в оцеплении, по моим прикидкам, стояло примерно столько же полицейских и военнослужащих, сколько было зрителей.

Входы на набережную не только загородили барьерами - выставили оцеплениеФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Вид оттуда, прямо скажем, никакой: сквозь густую листву деревьев видны редкие вспышки, картинка в огромных окнах «Интуриста» в разы лучше. По ногам потянул зябкий ветерок с Амура, и я решила подняться на Серышева.

Вид с площадки между 301-м госпиталем и четвертым роддомом был значительно интереснее. Кроны не закрывали огненных шаров, отражение в окнах госпиталя добавляло света. Несколько раздосадовало меня поведение зрителей: ну ладно я, снимки делаю по долгу службы, а вы-то зачем? Нет, честно, многие из вас сидят потом нудными зимними вечерами и такие: не буду смотреть «Игру престолов» и «Очень странные дела», посмотрю видео салюта!

Вид с улицы Серышева порадовалФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Но вернемся к фейерверку. Залпы грохотали, зрители кричали «Ура!», судя по тонким голосам, среди них хватало детей. Даже сотрудники полиции поглядывали в небо - красиво же. Один за другим взлетали и рвались в небе ракеты, залпы стали накладываться друг на друга, сливаясь в один.

Огненное зрелище достигло апофеозаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Потом все резко оборвалось. В толпе, как по команде началось движение. Салют, длившийся 15 минут, закончился. Людские ручейки потекли по улицам, тая на глазах. В воздухе пахло ночной свежестью.