Голосование по вопросам принятия поправок к Конституции началось в Хабаровском крае

Сегодня, 25 июня в восемь часов утра, на территории всего Хабаровского края открылись избирательные участки. Первый этап всенародного голосования о поправках к Конституции Российской Федерации - досрочное голосование - началось.

В списки избирателей внесено 982 тысячи 497 жителей региона. Из них около 30 тысяч подали заявления на выбор более удобного участка, а около 11,5 тысячи оповестили членов УИК о голосовании вне избирательных участков. Именно такие цифры дает краевое правительство. Всего на территории края работают 822 избирательных участка, из них 41 - мобильный на находящихся в плавании судах, а остальные стационарные.

Традиционно обеспечивать безопасность на избирательных участках помимо сотрудников полиции будут бойцы Росгвардии, представители частных охранных структур и курсанты ДВЮИ МВД. Но есть и новшества, продиктованные сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

- Для членов УИК и участников голосования на приобретение средств защиты из федерального бюджета выделено 84 миллиона рублей, - отмечают в правительстве Хабаровского края. - В перечне более 800 тысяч одноразовых масок, столько же пар перчаток, одноразовые халаты, антисептические средства, бесконтактные термометры. На всех участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты температурного контроля, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Осуществлять контроль за ходом голосования будут общественные наблюдатели. Как рассказал член региональной общественной палаты Хабаровского края Александр Белоглазов, общественной палатой подготовлены документы на 996 наблюдателей. Все они прошли дистанционное обучение. Сейчас формирование корпуса общественных наблюдателей продолжается.

Свою позицию относительно необходимости участия в голосовании уже высказали ряд первых лиц края.

Напомним, всенародное голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию России в Хабаровском крае продлится до 1 июля. Вопрос внесения изменений в ряд положений Основного Закона страны президент России Владимир Путин поднял во время чтения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.