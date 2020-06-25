В Кроноцком заповеднике медвежонок научился плавать, чтобы найти маму

На видео, записанном государственным инспектором Кронцкого заповедника Лианой Варавской можно увидеть маленького медвежонка – как называют таких косолапых охотники «сеголетку» который спускается по камням к воде.

Медвежонку страшно он порыкивает, но упорно лезет вниз первое время не решаясь войти в воду. Но затем решительно спрыгивает и забавно бултыхая пятками плывет. По словам очевидцев, скорее всего детеныш остался без матери и пытается ее найти.

- Потеряв маму, медвежонок бросается на ее поиски, - рассказала автор видео Лиана Варавская, государственный инспектор Кроноцкого заповедника. - Ему с большим трудом удается заставить себя залезть в воду. Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой. Страх остаться одному заставляет медвежонка пуститься, возможно, в первое в его жизни плавание.

Убедившись, что медвежонок действительно один и вокруг нет его семьи экологи решили продолжить наблюдение чтобы в случае неблагоприятного развития ситуации вмешаться и прийти на помощь косолапому пловцу. Впрочем, помощь путешественнику не потребовалась.

- Мы, переживая за его судьбу, решили понаблюдать за дальнейшим развитием событий, - продолжает рассказ государственный инспектор заповедника. - В это время к соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка. Ну а мы удалились, решив не мешать животным.

Наблюдатели не ошиблись медведица действительно оказалась матерью маленького медвежонка, спустя какое-то время семья воссоединилась и отправилась по своим делам.