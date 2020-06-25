Спикер Законодательной думы Хабаровского края: «Каждый человек сегодня делает свой определенный выбор»

Сегодня в Хабаровском крае стартовало досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Свою точку зрения по вопросу участия в голосовании высказала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Как отметила Ирина Валериевна, общероссийское голосование, это вопрос о целостности, единстве, согласии и ответственности за будущее нашей страны.

- Сегодня мы используем право выражения своей позиции по весьма актуальному, серьезному вопросу нашей общественной жизни и вопросу формирования очень существенных конституционных основ в государстве, - поделилась она. - Каждый человек делает для себя определенный выбор, взвесив все «за» и «против».

По мнению Ирины Зикуновой, наиболее противоречивые толкования вызывает та поправка, которая предусматривает для действующего главы государства возможность вновь выставить свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

- Моя точка зрения такова, что, участвуя в процессе голосования, мы не избираем президента, мы участвуем в одобрении перемен в Основном Законе нашей страны, - подчеркнула Ирина Валериевна. - И при этом я убеждена, что система государственной власти как главный источник стабильности, согласия и безопасности нашей страны должна быть застрахована от потрясений. Я понимаю эту поправку как определенную страховку на персональную составляющую в грядущих выборах. Но когда придет время выборов - это будет другая обстановка, ситуация, политический фон и другой выбор, который мы будем совершать потом и тогда.

Принимая участие в голосовании, каждый выражает свою позицию. И именно от этого выбора будет зависеть дальнейший вектор развития нашего государства.

Напомним, вопрос внесения изменений в ряд положений Основного Закона страны президент России Владимир Путин поднял во время чтения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Всенародное голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию России в Хабаровском крае продлится до 1 июля.