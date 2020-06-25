Встреча виртуальная, награды реальные

Подшефные детские дома Дальневосточной генерирующей компании (входит в РусГидро) из разных городов и поселков ДФО побывали на финале конкурса «короткого метра» к 100-летию Плана ГОЭЛРО, находясь в сотне километров друг от друга. Виртуальная встреча с участниками конкурса на платформе для видеоконференций позволила энергетикам поздравить победителей, не опасаясь за здоровье и безопасность детей.

Три региона, шесть детских домов, семь видеороликов и награждение в онлайн-формате - таков в цифрах и фактах финал первого этапа конкурса «100% ГОЭЛРО». Его организовал музей энергетики имени В. П. Божедомова ДГК в рамках ежегодной программы ранней профессионализации и социальной адаптации «Каникулы в музее» для детей, находящихся на попечении государства.

Как рассказала председатель жюри конкурса - заместитель генерального директора АО «ДГК» Татьяна Вороная, энергокомпании было важно создать творческое пространство для осмысления ребятами всеобъемлющей роли электроэнергии в нашей жизни, побудить их обратиться к истории электрификации России и российского Дальнего Востока, узнать об индустриализации страны по Плану ГОЭЛРО, 100-летие которого отмечается в декабре 2020 года.

Несмотря на ограниченность в ресурсах во время самоизоляции, конкурс удался, считают в компании. В нем приняли участие около полусотни подростков от 7 до 17 лет из детских домов и центров содействия семейному устройству Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Партизанска и поселка Светлогорье Приморского края. Для одних это первое обращение к теме, для других - углубление знаний, полученных на экскурсиях и занятиях в корпоративном музее Дальневосточной генерирующей компании.

- Самой массовой из пяти конкурсных номинаций стала «Лампочка Ильича» об истории ГОЭЛРО, - рассказала руководитель музея энергетики Ольга Божедомова. - Видеоролики получились разножанровыми - от массовых театрализованных постановок до эмоциональных литературно-музыкальных композиций, замешанных на кадрах исторической кинохроники и компьютерной графике. Создавая свой «короткий метр», юные авторы перекидывали мостик от достижений прошлого к современности, от событий в стране - к малой родине.

Работы конкурсантов оценивали закрытым голосованием. Жюри выставляло баллы по пяти критериям. Победителей определили в результате непростого выбора путем простой арифметики. Их поощрили памятными дипломами, наборами для научных опытов и для творчества, гаджетами.

В номинации «Лампочка Ильича» разделили победу ЦССУ поселка Светлогорье и Хабаровский детский дом №4. Второе и третье места распределились между ЦССУ города Партизанска и Хабаровским детским домом №5. Детский дом №10 из Комсомольска-на-Амуре представил два видеоролика и победил в номинациях «С электричеством на Вы» и «Энергия вокруг нас». В последней из них был удостоен второго места Биробиджанский детский дом №2.

Однако конкурс «100% ГОЭЛРО» на этом не завершен, рассказали в музее. Вслед за первым стартовал его второй этап, ориентированный на детей сотрудников многотысячного коллектива ДГК. Он продлится до конца летних каникул и позволит школьникам, для которых из-за пандемии нового коронавируса привычные развлечения под запретом, провести время интереснее и узнать кое-что новое об отрасли, где трудятся их родители.