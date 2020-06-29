Это Хабаровск от 29_06_2020

С 1 июля по всей стране граждане РФ могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. О том, что это за статус и какие преимущества он дает объяснил директор департамента сопровождения инвестиционных проектов Андрей Владимирович Сухоруков.

Андрей Сухоруков, директор департамента сопровождения инвестиционных проектовФото: Сергей ПЯТКОВ

150 лет назад императором Александром II в ходе проведения реформ городского самоуправления Российской империи было утверждено «Городовое положение», заменившее прежние сословные думы всесословными городскими учреждениями. То есть фактически это день нового рождения Городской думы, как полноценного органа власти. О том как налажена работа Гордумы Хабаровска в настоящее время рассказал председатель Хабаровской Городской думы Михаил Сидоров.

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской Городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске полным ходом идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об успехах и трудностях этих масштабных работ нам поведал член Общественного Совета министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, модератор общественного контроля Национальной Программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Михайлович Максименко.

Александр Максименко, член Общественного Совета министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В последнее время только ленивый не говорит о колоссальных убытках, которые понесла индустрия развлечений из-за мировой пандемии короновируса. Кинотеатры, бары, ночные клубы и прочие заведения для отдыха и развлечений закрыты на неопределенных срок. На эту и другие темы мы пообщались с постоянным гостем нашей студии Вадимом Мурашкиным, президент Хабаровской Барменской Ассоциации, членом ассоциации барменов России.

Вадим Мурашкин, президент Хабаровской Барменской Ассоциации, членом ассоциации барменов РоссииФото: Сергей ПЯТКОВ

Ну и напоследок к нам в студию заглянул невероятно интересный гость. Иван Локтюхин, скульптор. Создает скульптурные композиции из льда, снега, дерева, металла, песка и других материалов. В Хабаровске огомное количество его скульптур: на прудах, на Амурском бульваре и еще много где. Победитель разнообразных российских и международных конкурсов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Иван рассказал об успехах, творческих планах и том, каково это быть «гражданином мира».

Иван Локтюхин, скульпторФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_06_2020.