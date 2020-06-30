Жалобная книга Хабаровского края вышла в эфир радио «Комсомольская правда» 23 июня

В очередной программе «Жалобная книга Хабаровского края», вышедшей в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в минувший вторник, ее ведущий - председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов вновь затронул тему борьбы с мошенничеством. К примеру - как обманывают брокеры.

В гостях у «ЖКХ» был специалист общества защиты прав потребителей Денис Локанцев.

В последнее время в Хабаровском крае участились случаи мошенничества, соответственно, больше граждан стало обращаться к специалистам за помощью по случаю «развода». Ведь коронавирус, а значит потеря работы и кризис, сказался на всех.

ИГРА НА БИРЖЕ

- Ничего нового в области мошенничества пока не изобретается, а вспоминаются хорошо забытые, до сих пор действенные способы выманивания денег у населения. Людям звонят неизвестные и предлагают поиграть на бирже. Якобы есть некие брокеры, у которых огромный опыт, которые уже сколотили состояние себе и окружающим, а сейчас готовы вам за небольшую входную плату тоже заработать денег. Обычно обещают выиграть от 300 тысяч рублей и выше. А заканчивается все тем, что зарабатывает только тот так называемый брокер, - объясняет суть мошеннической схемы Денис Локанцев.

К тому же в интернете сейчас есть масса сайтов-обманок, где при регистрации предлагается ввести свои персональные данные и согласиться со всеми условиями. Но обычно вся информация на этих сайтах - на английском языке. А русский человек только после того, как согласился с предложенными условиями, получает информацию на родном языке.

Перед ним появляются некие графики, с помощью которых якобы можно следить за колебанием валют, ценных бумаг и тому подобным. Но все эти колебания - генерация случайных чисел и линий. В итоге все заканчивается вымыванием денег.

И сколько бы мы подобных сайтов не изучали - никакой информации об этих организациях не нашли. Кроме звучных названий и регистрации в далеких странах - ничего. Но наш народ, к сожалению, верит, что можно сказочно обогатиться, не прикладывая сил. Люди под это дело, то есть игру на бирже, берут даже потребительские кредиты на огромные суммы. Но в итоге терпят фиаско - долги вместо прибыли.

- Меня тоже год-полтора назад донимали с подобными предложениями. Там на самом деле работают подготовленные люди, психологи. Во время звонка включается определенный фон. Как будто звонящий находится на бирже. Он говорит заученную речь: как раз вчера случилось то, чего еще никто не знает. Но мы знаем и можем на этом заработать очень существенные деньги, - рассказал пример из своей жизни Игорь Глухов. - Но вопрос-то в том, что настоящая биржа сама по себе - риск, то есть гарантии заработать на ней нет. А здесь - вообще уходят в никуда.

Интересно, откуда мошенники берут сведения о владельцах телефонных номеров. Ведь простому пенсионеру они не звонят, а донимают того, кто может взять крупный кредит.

- Раньше я думал, что сведения берутся из открытых данных налоговой службы. Но к нам как-то обращались за помощью обманутые люди, которые не являлись учредителями крупных организаций и не занимали крупных руководящих должностей. Видимо, звонят всем подряд из телефонных баз, которые удалось добыть, - предположил Локанцев. - В течение этого года с подобной проблемой к нам обратилось уже пять человек. И они свято верили, что играли на реальной бирже.

Между тем специалист по защите прав потребителей назвал первую и единственную примету, которая должна насторожить человека, когда ему предлагают по телефону поиграть на бирже.

- Всегда монолог звонящего заканчивается тем, что деньги нужно перевести на карточку гражданина, - подчеркнул он. - Но у солидной фирмы должен быть расчетный счет.

ВЫПЛАТЫ НА …

Следующей темой для обсуждения стали случаи с обманом на интернет-ресурсах.

- В последнее время, в связи с ситуацией с пандемией, многие стали больше пользоваться интернетом. Так вот, заходя в соцсети, а также в новостные ресурсы, можно увидеть рекламные ролики или тексты с заголовками о том, что кто-то из правительства сделал важное заявление, или банк раздает определенные суммы денег населению. Причем описывается все правдоподобно. Однако в итоге вас просят зайти на определенный сайт, ввести свои данные, после чего внести небольшую сумму под видом пошлины или услуги юриста. Дальше квест продолжается, и вас просят опять заплатить, а затем еще раз заплатить. В конце появляется надпись, что заявление принято и через 15 минут обещанная сумма будет начислена, но ничего подобного не происходит, ни спустя это время, ни вообще. Денис, мне интересно, как возможно само появление этих реклам на новостных ресурсах? - спросил Игорь Глухов.

- Вообще, есть контролирующие органы, которые должны следить за созданием на интернет-ресурсах такого контента и блокировать его. Но я понимаю, что проблема в том, что людей, желающих заработать гораздо больше, чем чиновников, которые за этим следят. Если посмотреть отчеты, ежедневно у нас блокируется куча сайтов, а картина не меняется. Взамен одного ресурса появляются два новых. Ведь пока будет спрос - будет и предложение. Тем более сейчас, когда правительство страны периодически объявляет о выплатах на детей, другим категориям граждан.

Можно сделать вывод, что русские люди почему-то думают, что если сразу не заявить о своем намерении получить выплату, то денег не хватит, потому и попадают в ловушки. Как миновать подобную удочку?

- Самый надежный способ - зарегистрироваться на официальном сайте Госуслуги и все оформлять через него. Туда просто так не войдешь - требуется обязательно подтверждение пароля. А вот на поддельный сайт - свободно, одним кликом, - ответил специалист по защите прав потребителей.

В связи с коронавирусом остается проблема с возвратом средств несостоявшимся туристам за путевки и за авиабилеты. Эта проблема подробно обсуждалась ранее в программе «Жалобная книга Хабаровского края». Интересно, как сейчас обстоят дела. Разобрались - насколько законно выдавать ваучеры вместо денег? - задал вопрос ведущий программы.

- Законодательно ваучеры пока никто не закрепил. Ведь для этого нужно изменить гражданский кодекс: ввести новые понятия и разграничить услуги. Однако если гражданин соглашается и берет эту бумажку вместо денег - это вполне законно. А если не дает согласие - авиакомпании сделали его добровольно-принудительным. Ведь когда на сайте компании пытаешься оформить возврат денег - если убираешь галочку в графе «согласен на ваучер», заявление не оформляется, - сказал Денис Локанцев. - Я сам не смог улететь в отпуск из-за закрытия границ, но деньги за билет мне авиакомпания вернула. Не скажу, что это было добровольно. Все попытки связаться с перевозчиком по почте ни к чему не привели. Пришлось обращаться в суд. После получения повестки компания сразу выплатила сумму, правда, вычла из нее 400 рублей, не объясняя - за что.

Одним словом - граждане, будьте бдительны! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.