2020-06-30T07:02:26+03:00
Это - Хабаровск!

Сергей Зюбр о поправках в Конституцию

Прямой эфир 30 июня на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Сергей Зюбр, лидер фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского КраяСергей Зюбр, лидер фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского КраяФото: Сергей ПЯТКОВ
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Лидер фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского Края, Сергей Зюбр побывал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» и дал большое интервью посвященное идущему полным ходом Общероссийскому голосованию по поправкам В Конституцию России. Что такое «капитальный ремонт» Конституции, какие из поправок вызывают наибольший интерес у ЛДПР и почему важно следить за реализацией национальных проектов в регионе?

Сергей Зюбр о поправках в Конституцию Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Зюбр о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ

Все это и не только слушайте в большом интервью с Сергеем Зюбром, лидером фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского Края.

Сергей Зюбр 30_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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