В Хабаровске мальчику, чудом спасенному из-под колес неуправляемого авто, сделали подарок

Резонансное дорожное происшествие на улице Павла Морозова до сих пор на слуху. Напомним, в начале июня в чудовищной аварии чуть не погиб трехлетний малыш. Сначала он выпал из окна микроавтобуса, который врезался в иномарку, потом чуть не попал под колеса неуправляемого авто.

По счастливой случайности рядом оказался полицейский. Он ехал на машине по своим делам, но не остался в стороне, заметив ребенка в опасности. Старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску майор полиции Александр Богатырев быстро сориентировался, забрал ребенка с дороги и перенес в свой автомобиль. За это его поощрил министр внутренних дел России.

Позже родители спасенного мальчика от всей души поблагодарили полицейского за отважный поступок, а сам мальчик получил от коллег стража порядка и общественников хороший подарок.

- Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Хабаровску вместе с представителями регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов пришли в гости к семье Бубновых. Трехлетнему Артему они вручили детское автомобильное кресло, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подарок выбрали целенаправленно. Во время разбирательств инцидента выяснили, что отец посадил мальчика на переднее сиденье. Когда случилась авария, мужчина потерял сознание, а ребенок вылетел на проезжую часть из разбитого окна. Машина в это время продолжала движение по кругу. В любую минуту малыш мог оказаться под колесами. Автоинспекторы уверены, такого развития событий можно было избежать, если бы отец установил специальное детское кресло. Теперь этот атрибут безопасной поездки всегда будет находиться в салоне семейной машины Бубновых.