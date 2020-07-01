Первые итоги голосования по поправкам к Конституции подвели в оперативном штабе Хабаровского края

Сегодня в восемь утра в Хабаровском крае открылись избирательные участки. Жители региона выражают свое отношение к предложенным поправкам к Конституции Российской Федерации. До этого, в период с 25 по 30 июня свою проходило досрочное голосование. Его итоги подвел в избирательном штабе председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

- Сегодня на территории края открылось 778 избирательном участке. На 81 установлены комплексы обработки документов. Все они находятся в Хабаровске, - рассказал Геннадий Накушнов. - По результатам предварительного голосования, за период с 25 июня по 30 июня проголосовало 262 535 человек. Это 26% от общего числа голосовавших.

По словам председателя избиркома Хабаровского края по состоянию на 10 часов утра, явка составила 29,47 %. Наибольшую активность демонстрируют жители Комсомольского муниципального района, Аяно-Майского муниципального района. Здесь количество проголосовавших в этих районах превысило отметку в 65%. Замыкает тройку лидеров Тугуро-Чумиканский район. Здесь явка составила 60,73 %. Существенных нарушений в ходе предварительного голосования не выявлено. Мелкие недоразумения решены были в штатном режиме.

Отдельно Геннадий Константинович отметил, что среди жителей региона выявлены случаи, когда желающие исполнить свой гражданский долг отказываются соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Он призвал соотечественников внимательнее относиться к рекомендациям и заботится о своем здоровье.