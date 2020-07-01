Биробиджанцы присоединились к голосованию по изменению Конституции

Сегодня - заключительный день по голосованию к поправкам в Конституцию РФ, предложенных весной этого года. Немало биробиджанцев решило принять участие в этом акте, несмотря на противоречивые мнения о происходящем. Отправился на свой избирательный участок по месту прописки и корреспондент «КП»-Хабаровск».

СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА

Традиционно избирательный участок №4 в Биробиджане находился в здании городской школы №10, но на этот раз его местоположение было изменено. Ворота на территорию общеобразовательного заведения, которое планируют в ближайшее время снести из-за ветхости учебного корпуса, оказались закрытыми. Никаких объявлений и указателей не наблюдалось.

«Вы голосовать пришли? Идите в детский садик «Ромашка»!»Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Вы голосовать пришли? Идите в детский садик «Ромашка»! Вон он - за тем домом. Не ошибетесь! - подсказала женщина, вышедшая на балкон рядом расположенного жилого дома.

На входе в детсад №31 был размещен тематический информационный стенд. Обогнув здание, автор этих строк нашел нужную дверь. Одна из сотрудниц сообщила, что для голосования нужно подняться на второй этаж. В узком коридоре, не соблюдая социальную дистанцию, находилось несколько посетителей.

- Решила проголосовать, так как считаю, что от этого многое зависит в дальнейшей судьбе России. Но авторучку взяла свою. Видела в интернете ролик, где показывают, что казенную ручку наполняют специальной пастой, которая затем легко стирается. У них все продумано, но и мы не лыком шиты, - поделилась своими впечатлениями биробиджанка Татьяна.

В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ БЛИЖЕ НЕ ПОДХОДИ

Вскоре дошла очередь и до корреспондента «КП»-Хабаровск». Сотрудница измерила посетителю температуру (36,4 - нормальный показатель) и обработала подставленные руки антисептиком. Затем были выданы медицинская маска и пара перчаток - индивидуальные средства защиты. Кроме этого был вручен полиэтиленовый пакет с авторучкой и гигиенической салфеткой.

Внутри избирательного участка находилось не менее десяти человекФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Внутри избирательного участка находилось не менее десяти человек - посетители, члены избиркома и, по всей видимости, наблюдатели, которые вперили взгляды в очередного визитера. Последовало указание пройти «по этой дорожке» и подойти «к тому столу». Автор этих строк назвал свой адрес постоянной регистрации и развернул паспорт с фотографией, который никто не взял для проверки прописки.

После оставления подписи в разграфленном листе специального журнала посетителю был вручен «бюллетень для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Пройдя в кабинку для голосования, корреспондент «КП»-Хабаровск» поставил галочку в одном из двух квадратов («да» и «нет») и опустил заполненный бюллетень в урну.

В коридоре уже переминались новые посетители - двое мужчин среднего возраста. Как сообщил один из них, он решил проголосовать до жары, а затем махнуть на дачу. Голосование по изменению Конституции в Биробиджане продолжается.