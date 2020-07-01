2020-07-01T09:10:22+03:00
Общество

Актуальные цифры по голосованию о поправках в Конституцию в Хабаровском крае на час дня 1 июля 2020

Явка избирателей по Хабаровскому краю составила 33,72%
Евгения МОЛОТОВА
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Актуальные цифры по голосованию о поправках в Конституцию в Хабаровском крае на час дня 1 июля 2020Актуальные цифры по голосованию о поправках в Конституцию в Хабаровском крае на час дня 1 июля 2020Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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По состоянию на 13:00 по Хабаровскому краю явка жителей Хабаровского края на избирательные участки составила 33,72%. В краевой столице уровень явки составил 31,81%. Пальму первенства удерживает Аяно-Майский район, где явка избирателей по состоянию на час дня превысила 68% и составила 68,68%. Второе место по количеству пришедших на избирательные участки держит Комсомольский муниципальный район, где явка также превышает цифру в 68%.

В аутсайдерах Советско-Гаванский муниципальный район, где явка на избирательные участки составила менее 25%. Также низкая явка отмечена в Вяземском и Николаевском муниципальных районах. Здесь число проголосовавших не превышает 30% и составляет 29 и 29,6% соответственно.

Как отмечают в краевом избиркоме, никаких существенных нарушений за время голосования не выявлено. Эту информацию подтверждают и в краевой общественной палате.

- Ни одного обращения в общественную палату сегодня не зафиксировано, - отметил Андрей Белоглазов, член общественной палаты Хабаровского края. - Граждане принимают участие в процесс голосования. Дезинфекция производится, выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки. За период прохождения досрочного голосования существенных нарушений также не выявлено. Наблюдатели меняют маски и перчатки каждые два часа.

Напомним, единый день голосования по вопросу о поправках в Конституцию проходит в Хабаровском крае. Избирательные участки будут открыты сегодня до восьми часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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