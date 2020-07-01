Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Хабаровском крае на 15 часов

Как сообщил на брифинге Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, явка по Хабаровскому краю на 15 часов 1 июля составила 38,45%. Традиционно высокая явка в Аяно-Майском (74,58%), Комсомольском (71,45%) и Тугуро-Чумиканском (64,82%) районах. В Хабаровске явка составила 37,25%, в Комсомольске-на-Амуре - 36,32%.

В хвосте по явке Совестко-Гаванский район (28,85%), Николаевский (34,63%) и Ванинский (34,75%) районы.

Геннадий Накушнов отметил, что серьезных нарушений не произошло. Были мелочи: в Комсомольске-на-Амуре гражданин заметил, что на выданном бюллетене на подписях нет печати. Бюллетень оперативно изъяли и выдали другой.

Второй случай звучит почти анекдотично: товарищ, помещенный Роспотребнадзором на самоизоляцию, взял и пришел на участок. Не в меру активного хабаровчанина вовремя выявили.

- В Хабаровске на 184 участок пришел этот гражданин. На всех участках есть списки тех, кто помещен на самоизоляцию, поэтому его сразу выявили. Отвели в изолированное помещение, помогли ему, не прикасаясь к бюллетеню, проголосовать. После чего помещение опечатали, пригласили дезинфекторов и те провели санобработку помещения. Гражданину предстоит объясняться с полицией, - рассказал Геннадий Накушнов.

По словам Галины Кононенко, председателя Общественной палаты Хабаровского края, во время объезда участков жалоб не поступало.

- Члены Общественной палаты посетили множество участков. Ни со стороны голосующих, ни со стороны наблюдателей не было никаких жалоб, - отметила Галина Анатольевна.

Явка по районам и городам Хабаровского края на 15 часов дня представлена на фото ниже.