2020-07-01T12:48:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае завершается голосование по поправкам к Конституции

В среднем по краю проголосовали 42 процента от общего числа зарегистрированных избирателей
Ксения ТУРТЫГИНА
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Предварительные итоги голосования станут известны к утру 2 июляПредварительные итоги голосования станут известны к утру 2 июляФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Основной день голосования по поправкам, предложенным в Конституцию Российской Федерации, в Хабаровском крае практически завершен. После 20 часов для членов избирательных комиссий начнется самая горячая пора - подсчет голосов. Конечно, комплексы автоматизированной обработки бюллетеней значительно облегчают этот процесс. Однако, напомню, во время предварительного этапа 25-30 июня КОИБы не использовались - граждане опускали бюллетени в обычную урну. Из нее в конце каждого дня документы пересыпали в сейф-пакеты, опечатывали и закрывали уже в обычный металлический сейф. Из которого их достанут сегодня и начнут ручной подсчет голосов.

Как сообщил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, по состоянию на 18 часов явка составила 41,68%. В течение дня не зафиксировано ни одного нарушения, ни одна жалоба не признана способной повлиять на ход голосования или его итоги. Что, по мнению Геннадия Константиновича, не может не радовать.

- Продолжаются мелкие казусные ситуации. Одну из членов комиссии обвинили в том, что она без маски. Выяснилось, что у нее порвалась тесемка, она в этот момент меняла средство индивидуальной защиты. Затем гражданка в поселке Ванино не обнаружила себя в списках голосующих, но через УФМС ситуация быстро разрешилась. Гражданка проголосовала, - сообщил Геннадий Накушнов. - Кстати, ни одного человека с повышенной температурой выявлено не было.

Попыток вброса, по данным общественных наблюдателей, за сегодняшний день не зафиксировано. Член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов добавил, что была еще одна жалоба, напрямую к процедуре голосования отношения не имеющая.

- Один из голосующих получил «Золотой жетон» (акция, организованная для лиц старше 50 лет - прим. ред.) и с его номера списали два рубля, после того как он отправил СМС для регистрации. По правилам акции СМС бесплатное. Гражданин возмущен, информацию мы передали организаторам, сейчас разбираемся, - сообщил Андрей Белоглазов.

Наименьшая активность по-прежнему отмечена в Советско-Гаванском районе. Лидер также Аяно-Майский район - 75,87%. Уточненные данные по явке появятся утром 2 июля, тогда же будут объявлены предварительные итоги голосования по поправкам. Официальные итоги голосования в Хабаровском крае крайизбирком подведет 3 июля.

Явка по районам и городам Хабаровского края на 18 часов 1 июля на фото ниже.

Явка на 18 часов в Хабаровском крае Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Явка на 18 часов в Хабаровском краеФото: Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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