2020-07-01T16:28:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 июля 2020: излечились две тысячи 182 человека

Ансамбль военных выступил перед жителями Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 июля 2020: излечились две тысячи 182 человекаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 июля 2020: излечились две тысячи 182 человекаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае на утро 2 июля 2020 года зафиксировали четыре тысячи 300 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились в общей сложности две тысячи 182 человека, скончались 29, остальные получают лечение.

Статистика по коронавирусу ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

Статистика по коронавирусу ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

- За последние сутки в крае зафиксировали 79 новых случаев заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и нескольких районах края. Больше всего зараженных в возрасте от 18 до 65 лет, 15 пациентов старше 65 лет и трое детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Инфографика по Хабаровскому краю ФОТО: региональный минздрав

Инфографика по Хабаровскому краю ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что примерно 10 процентов зараженных – это бессимптомные носители, у 50 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 7,7 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Ансамбль песни и пляски ВВО выступил в Хабаровске перед жителями и гостями города. Участники творческого коллектива исполнили песни современных российских авторов, вокально-хореографические композиции и песни военно-патриотического репертуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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