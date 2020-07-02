2020-07-02T05:43:37+03:00
Происшествия

Аномальный град вновь проверил на прочность крыши домов в ЕАО

На этот раз стихия пожаловала в Теплоозерск
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Градидины размером с куриное яйцоГрадидины размером с куриное яйцоФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ПРОЩАЙ УРОЖАЙ!

Минувшей ночью над поселком Теплоозерск (Облученский район) разыгралась сильная гроза. По словам местной жительницы Татьяны, молнии сверкали такие, словно наступил конец света.

- Я проснулась где-то без двадцати два ночи - за окнами творилось что-то страшное. Затем забарабанило по крыше, словно кто-то хотел уничтожить наш дом. Град продолжался минут десять, а утром я вышла в огород и едва не упала в обморок. Все посадки уничтожены,перебило все - картошку, овощи, клубнику, цветы. Ничего не осталось! - пожаловалась Татьяна. - Град пробил крышу дома в нескольких местах, в машине повреждено лобовое стекло, которое мы поменяли месяца полтора назад. Никогда такого в Теплоозерске не было. Звонила знакомым - у всех огородам хана. Как выживать будем, никто не знает...

Урожай погиб безвозвратно Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Урожай погиб безвозвратноФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По словам заместителя главы Теплоозерского городского поселения Натальи Шачек, заявлений от пострадавших жителей пока не наступало. Но очевидно, что местной администрации предстоит выполнить немалый объем работы в этом направлении.

- Ночью в Теплоозерске прошел сильный град. Все огороды у людей погибли. Я слышала, что в частном секторе у некоторых жителей пострадали окна и крыши. Но пока заявлений не поступало, Специалисты будут проверять тревожные сообщения, - сообщила Наталья Шачек.

Пострадали крыши домов Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Пострадали крыши домовФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Спасатели пока не выдвинулись в район бедствия и ждут дальнейшего развития событий. Как сообщила сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Ксения Письменова, от жителей Теплоозерска тревожных сообщений в чрезвычайное ведомство пока не поступало.

- По оперативным данным, град в Теплоозерске прошел. Но по линии МЧС пока ничего не делается. Напомню, что режим чрезвычайной ситуации может быть введен местной администрацией или областным правительством, - подчеркнула Ксения Письменова.

По словам теплоозерцев, с которыми пообщался корреспондент "КП" - Хабаровск", после внезапного стихийного бедствия урожая в этом году, скорее всего, не будет. Пострадавшие жилища и хозпостройки также придется ремонтировать, поэтому компенсации за причиненный ущерб будут кстати...

Следы на стенах похожи на те, что оставляют пулеметные очереди Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Следы на стенах похожи на те, что оставляют пулеметные очередиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Аномальный град в Теплоозерске ЕАО.Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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