Итоги голосования по поправкам к Конституции
Прямой эфир 2 июля на частоте 88.3 FM
Итоги голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ
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Вот и завершилось Общероссийское голосование по поправкам к Конституции. С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов поделился самой свежей информацией об итогах прошедших выборов.
Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 02_07_2020.
Геннадий Накушнов 02_07_2020
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