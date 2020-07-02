Итоги голосования по поправкам к Конституции

Вот и завершилось Общероссийское голосование по поправкам к Конституции. С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов поделился самой свежей информацией об итогах прошедших выборов.

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_07_2020.