Круглый стол по итогам голосования по поправкам к Конституции

2 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялось беспрецедентное событие. Региональные представители всех парламентских политических партий России встретились в нашей студии в рамках Круглого стола. Представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов обсудили итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституци Российской Федерации.

Денис Куратов, представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_07_2020.