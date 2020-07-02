2020-07-02T08:12:13+03:00
Это - Хабаровск!

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к Конституции

Прямой эфир 2 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
Поделиться:
Круглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииКруглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

2 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялось беспрецедентное событие. Региональные представители всех парламентских политических партий России встретились в нашей студии в рамках Круглого стола. Представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов обсудили итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституци Российской Федерации.

Денис Куратов, представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Куратов, представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к Конституции Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_07_2020.

Круглый стол по итогам голосования 02_07_2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске из компьютерного магазина посетитель украл процессор
В микрорайоне «Красная речка» в Хабаровске запустили новый водовод
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 2 июля 2020 года
Все детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годом
Избиратель с подозрением на коронавирус пришел голосовать в Хабаровске
ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках Дальнего Востока и на всей территории России
В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связи
В Еврейской автономии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
В Хабаровске ищут место для памятной доски руководителю КНДР Ким Чен Иру
В Хабаровском крае подвели предварительные итоги голосования
Обстановка в Хабаровске 2 июля 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
Машина после столкновения оказалась на рельсах в Хабаровске
В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
Биробиджанец продавал наркотики за криптовалюту
Обстановка в Хабаровском крае на 2 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске из горячего коттеджа вынесли шесть баллонов с газом
Бывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взятки
Явка в СИЗО Хабаровска составила 100 процентов
В Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дороге
В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника
Хабаровские кадеты помолились перед ЕГЭ
Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в Конституцию
Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе
В Комсомольске-на-Амуре участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло более 60% жителей
Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублей
В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворы
Лодки и денег не досчитался комсомольчанин после гостя
Пострадавшим от паводков в ЕАО выдали больше шести миллионов рублей
Обстановка в Хабаровском крае на 1 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон