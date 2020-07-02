2020-07-02T11:33:41+03:00
Общество

Герман Греф - о «коронавирусных» проблемах бизнеса

Глава Сбербанка в интервью поделился своим виденьем будущего, в котором рубль обязательно укрепится, а модель образования изменится [видео]
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Герман Греф – о «коронавирусных» проблемах бизнесаГерман Греф – о «коронавирусных» проблемах бизнесаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Герман Греф дал большое интервью ИТАР ТАСС, в котором рассказал, почему образование и образованность по-прежнему ценны, что будет с рублем и почему Никита «Бесогон» Михалков посвятил главе Сбербанка три обзора подряд.

Вопрос укрепления рубля волнует буквально всех. По мнению Германа Грефа, если мы будем сдерживать распространение коронавируса и не позволим повториться весенней «паузе», то рубль стабилизируется.

- Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару, - считает Герман Оскарович. - Пока тенденции таковы. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации.

Коронавирусный кризис коснулся всех отраслей во всех странах. Чтобы минимизировать последствия этой волны, финансистам и членам правительства пришлось работать практически круглые сутки.

Герман Греф о коронавирусных проблемах бизнеса.

- Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток, - рассказывает глава Сбербанка. - Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки.

Затронул Герман Оскарович и одну из наиболее остро проявивших себя проблем бизнеса: взаимоотношения арендатор - арендодатель. Российские власти искали пути разрешения этого вопроса. Госдума предложила вариант, который вызвал негодование коммерческого сектора: наделить арендатора правом в одностороннем порядке выходить из сделки, причем без компенсации потерь. Со стороны бизнеса прозвучал четкий посыл - не стоит государству вмешиваться в тонкие взаимоотношения хозяйствующих субъектов. Да еще и столь резким способом. Герман Греф был одним из тех, кто занял однозначную позицию - двусторонний договор может быть расторгнут только с согласия обеих сторон. Банки, включая Сбербанк, лоббировали закон, который не дал крупным арендаторам коммерческой недвижимости получить отсрочку арендных платежей. Недовольство арендаторов понятно - все пострадали от падения покупательского спроса и прямых убытков. Однако есть простое объяснение.

- Даже в самой тяжелой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства, - уверен банкир. - Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть. Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки... Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота! На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений.

Рассказал глава одного из крупнейших банков мира и о личной жизни. Оказалось, что Дальний Восток Герману Оскаровичу нравится больше, чем Мальдивы.

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