2020-07-02T16:57:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 3 июля 2020: излечились две тысячи 200 человек

В краевой столице завершился фестиваль «Весь город. Онлайн»
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 3 июля 2020: излечились две тысячи 200 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на 3 июля 2020: излечились две тысячи 200 человекФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае на утро 3 июля 2020 года зафиксировали четыре тысячи 386 случаев заболевания. Из них вылечившихся две тысячи 200, скончавшихся 29, остальные получают лечение.

Статистика в Хабаровском крае ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

Статистика в Хабаровском крае ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

- За сутки в крае зарегистрировали 86 новых случаев заболевания. Новые пациенты в основном среди жителей Хабаровска. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, 32 пациента старше 65 лет, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что порядка 10 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 77 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются больше 7,8 тысячи человек, контактировавших с зараженными.

В Хабаровске продолжаются мероприятия, несмотря на коронавирус. Правда, формат в основном онлайн, но это не мешает местным жителям с пользой и довольно весело проводить время. Так, в краевой столице завершился фестиваль «Весь город. Онлайн». Творческое состязание объединило тех, кто, на самоизоляции хотел и мог что-то сказать или

Число заражений по районам края: ФОТО: Региональный минздрав

Число заражений по районам края: ФОТО: Региональный минздрав

показать своему городу через социальные сети в канун Дня рождения краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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