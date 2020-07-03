В Хабаровске новых мест под захоронения хватит на 30 лет

В Хабаровске наконец-то решился вопрос с новыми местами под захоронения. В мае стало известно, что муниципалитет купил два участка площадью 40 и 20 гектаров за 122 миллиона рублей. Новый погост будет находиться рядом с Матвеевским кладбищем. Он будет соответствовать требованиям религий, «Росавиации», «Росаэронавигации» и аэропорта.

ЗАКРЫТЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАДБИЩА

В последнее время в городе возникла нехватка мест для захоронения. В городе шесть погостов, но в полном объеме функционирует уже не все. Поэтому покупку земли под новый некрополь в мэрии назвали очень важным приобретением. К слову, найти подходящий участок удалось не сразу. Например, один из предложенных вариантов нельзя было приспособить под кладбище, так земля находилась на территории заказника.

Напомним, на Центральном кладбище площадью в 179,5 гектаров действуют только родственные захоронения на местах в уже существующих оградах. Ежегодно здесь хоронят две с половиной тысячи человек. Продолжает функционировать Матвеевское кладбище площадью в 52,9 гектара. Однако его резерва хватит максимум на год. Изрядная часть территории занята крематорием и ритуальным комплексом.

Есть еще погост, расположенный за селом Анастасьевка. Его площадь 13,4 гектара. Здесь хоронят усопших, не востребованных родственниками. Кладбища в поселке Березовка, в районе базы КАФ и на улице Баррикадной в микрорайоне «Красная речка» сейчас закрыты. Родственные захоронения разрешают на Краснореченском кладбище.

НОВЫЙ ПОГОСТ

Благодаря новому участку получится решить проблему с местами под захоронения на 30 лет. Есть вероятность, что срок будет дольше, потому что хабаровчане все чаще отказываются от традиционного способа погребения своих родных в пользу кремации. Действовать ново-Матвеевское кладбище начнет ориентировочно в следующем году.

- Сейчас идет согласование с «Центром эпидемиологии и гигиены». Специалисты выясняют, соответствует ли новый участок требованиям Федерального Закона «О погребении и похоронном деле», - сообщил Андрей Гайфулин, начальник производственного отдела городского управления ЖКХ.

Отметим также, что из-за близкого расположения аэропорта на территории не будут высаживать крупные деревья, чтобы избежать большого скопления птиц. НЕ будут и устанавливать массивные ограды и металлические памятники, способные помешать работе авиационного оборудования. Коммунальщики пока согласовывают требования к будущему некрополю с представителями религиозных объединений города, чтобы он соответствовал традициям различных конфессий.