Впервые в истории радио «Комсомольская правда – Хабаровск» за одним столом собрались представители всех парламентских партий

За круглым столом впервые собрались: первый секретарь регионального отделения Коммунистической партии РФ Петр Перевезенцев, председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Хабаровском крае Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии Единая Россия Максим Иванов, депутат Хабаровской городской Думы от ЛДПР, председатель комитета по местному самоуправлению Денис Куратов.

– Закончилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Как вы в целом оцениваете явку в Хабаровском крае, и, собственно, сами поправки? – задал первый вопрос гостям ведущий эфира Эдуард Грищук.

Первым слово взял Петр Перевезенцев.

– Закончился самый дорогой в РФ социологический опрос. Потому что, как нам объясняли с телеэкранов руководители Центральной избирательной комиссии, что все уже принято. В принципе, народу позволили со стороны власть имущих выразить собственное мнение. Как это происходило – граждане знают. Целую неделю был включен полный административный ресурс. За руки на участки привели всех подневольных людей: бюджетников, военных. Я сам был наблюдателем в воинской части в поселке Таежном. Так там за час голосовало по три, четыре человека, потому что всю основную массу «поймали» раньше, и они уже проголосовали, – отметил он. – Мы, Члены КПРФ, сразу говорили, что против поправок в Конституцию. Мы – единственная партия из коллег, которые собрались сегодня в студии, призывали людей сказать «нет» этой Конституции. Потому что считаем, что политика, которая проводится в отношении населения, особенно Дальнего Востока – не просто бездарна, она преступна. Это показывает и отток населения с территории, а также результаты. То есть, если посмотреть итоги голосования – на Дальнем Востоке многие регионы проголосовали примерно 60 на 40 %, и явка снизилась примерно на 20 %.

Ответ Петра Перевезенцева дал понять, что у коммунистов выработана достаточно жесткая позиция по поводу поправок.

первый секретарь регионального отделения Коммунистической партии РФ Петр ПеревезенцевФото: Комсомольская правда

Оппонировал ему представитель партии ЛДПР Денис Куратов.

– Я в корне не согласен с такой позицией. Мы тоже проводили срез на участках и обратная сторона медали – люди, которые голосовали – не бюджетники. Среди них были в основном возрастные, которые выражали свою позицию – проголосовать «за», – возразил Куратов. – Насколько я знаю, коммунистическая партия выступает только против одной – самой яркой поправки. Это обнуление президентского срока полномочий. А в целом, все поправки направлены на улучшение качества жизни в Российской Федерации. Среди плюсов – развитие медицины, социального блока, запрет для чиновников иметь двойное гражданство или счета в зарубежных банках.

Единоросс Максим Иванов был удивлен позицией ЛДПР, высказанной в эфире молодым политиком. Обычно либералы были едины с коммунистами и выступали против принятий решений «Единой Россией».

- Я поддерживаю то, что сказал коллега. Партия «Единая Россия» голосовала «за» поправки в Конституцию. Действительно они направлены на улучшение качества жизни россиян. Против мог быть только тот, кто не ознакомился с тем, что было написано в них. Интересно, разбирал ли поправки Петр и как он к ним относится? – адресовал вопрос коммунисту Иванов.

председатель регионального отделения партии Единая Россия Максим ИвановФото: Комсомольская правда

Но в разговор вступил эсер Игорь Глухов.

– Более справедливо было бы, если бы по поправкам голосовали раздельно или блоками. Это позволило бы создать более гибкий механизм голосования. Но, как говорила представитель ЦИК – это «комплексный обед и нельзя взять отдельно салат или борщ». Конечно, поправки, к примеру, про чиновников назрели давно. Справедливо, что тем, кто работает в правительстве и имеет за границей счета нужно определиться – они играют за нас, или за заграничных партнеров. Вместе с тем, есть поправки, которые вызывают вопросы. Лично у меня – это создание неких территорий. Пока непонятно, что сие означает, но будем надеяться, что последующий за поправкой закон прояснит нюансы. Справедливая Россия участвовала в обсуждении поправок. Внесла ряд своих, и большая часть из них была в той или иной степени учтена. Поэтому, в целом, партия поддержала поправки в Конституцию.

Тут внес ремарку ЛДПР-овец, решив объяснить позицию его партии, развенчав выводы Иванова.

– Мы ни в коем случае «Единую Россию» не поддерживаем. Мы поддерживаем комплекс тех поправок, которые долгие годы вносились нашим лидером Владимиром Жириновским и часть из них была принята и включена в поправки, – объяснил Денис Куратов.

Не стал откладывать на потом ответ на вопрос Максима Иванова и Петр Перевезенцев.

– Мы – старейшая партия на просторах РФ и современной России. У нее уже более чем столетний опыт, поэтому мы очень внимательно изучили все поправки. Как никто другой, я могу сказать, что не только обнуление сроков нас волновало, а и порядок формирования Совета Федерации, и пожизненные сроки для определенного количества сенаторов, а также президента и ряд других моментов. Именно против этого мы и голосовали. И считаем, что любой социальный организм, тем более государство может развиваться только тогда, когда будет сменяемость лидеров, курсов, программ. Я думаю, что лет 25 – 30 назад, если бы я сказал: давайте введем в Конституцию для руководителя страны, министра или депутата отмену двойного гражданства, на меня посмотрели бы как на дурака. Мы тоже «за» то, чтобы наши границы были не делимы, мы «за» бережное отношение к животным и «за» запрет на однополые браки, – уточнил коммунист.

– Но в поправках же не сказано, что президент у нас будет один пожизненно. Народ может выбрать другого, – возразил Максим Иванов. – Считаю, что необходимо смотреть на курс и вектор развития, который выбрала страна. Я не согласен с Коммунистической партией в том, что сейчас время отката – как они говорят. На самом деле, посмотрите, что было и что есть. Сейчас нужно продолжать работать. Если завтра кто-нибудь скажет: «давайте поменяем лидера страны», представляете, что произойдет в верхних эшелонах власти? Вместо того, чтобы работать, продолжать развиваться начнется борьба за место, подковерные игры.

Вот жители Хабаровского края показали пример. Сделали выбор, но они поддерживают курс президента и проголосовали за поправки в Конституцию. В то же время, люди на Дальнем Востоке просят обратить на них внимание. Это необходимо сделать, и президент недавно дал поручение развить новую концепцию развития Дальнего Востока.

По мнению Игоря Глухова, «Единая Россия», бесспорно, выступает за сохранение всего существующего. Учитывая, что у них конституционное большинство в Парламенте и они могут принять любой закон, и принимают то, что сверху спускают.

– Подобное я бы не хотел поддерживать. Более того, лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОСИИ Сергей Миронов предложил провести досрочные выборы в Госдуму, учитывая, что новая Конституция дает дополнительные полномочия Парламенту в согласовании членов правительства, а это, с моей точки зрения важный момент. Ведь Парламент – это коллективный орган значит должен быть сбалансирован, – добавил эсер.

– Петр, вы, как наблюдатель, заметили на этих голосованиях какие-либо нарушения? – задал очередной вопрос ведущий.

– Нет, уровень организации этого голосования был высокий. На участках было все спокойно. Ни один наш наблюдатель не зафиксировал больших нарушений. Да и особо нарушать было нечего, потому что все, что можно было нарушить – уже нарушено в самом указе по выборам, – ответил Перевезенцев.

Его поддержали все гости программы. Далее каждый из них рассказал о вошедших в Конституцию поправках, выдвинутых их партией.

– К сожалению не вошла поправка, которую предлагали и другие партии – это возврат к прежнему пенсионному возрасту. Но немаловажная наша поправка вошла в итоговый текст законопроекта основного документа страны – индексировать размер пенсии не регулярно, а не реже, чем раз в год, – сказал представитель "Справедливой России" Игорь Глухов.

председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Хабаровском крае Игорь ГлуховФото: Комсомольская правда

– Наша поправка – закрепление роли русского языка, и она была поддержана коллегами. Мы говорили о стом, что численность русского населения за последние 30 лет сократилось практически на 20 миллионов. Потери случились – когда распался Советский Союз. Вымирают исконно-русские области: Орловская, Ивановская, Рязанская, – уточнил коммунист Петр Перевезенцев.

– Ряд очень важных поправок на протяжении долгих лет озвучивались нашим лидером Владимиром Вольфовичем. Про два президентских срока без слова «подряд», про упоминание русского народа, как государствообразующего, про улучшение сферы здравоохранения и образования, а также про компенсации пенсий, – отметил представитель партии ЛДПР Денис Куратов.

Конечно, все понимают, что Единая Россия имеет отношение ко всем поправкам. Но лично для Максима Иванова, как гражданина, по его словам, самая важная – про семейные ценности.

– Мы понимаем, что защита прав детей, семьи, брака касается каждого из нас. И очень важно понимать, что без гарантий и социальной защиты материнства, детства, отцовства не получится развить сильное государство, которое мы прописываем в главном законе страны. Необходимо заботиться о каждом человеке, и новая Конституция как раз закрепляет эти гарантии.

Однако самую большую бурю эмоций вызвала, по мнению ведущего эфира, поправка про обнуление президентского срока. Но обнуление – это не значит автоматическое продление правления Владимира Путина. Обнуление – означает, что он может принять участие в выборах в 2024 году, если захочет, объясняют единороссы.

– Петр, почему КПРФ против этого? – спросил Эдуард Грищук.

– Нам все время говорят, что за советский период, мы что-то испортили, что-то сломали. Хотя, на мой взгляд, мы отстроили страну, вывели её первую в космос, победили фашизм. Советские люди сделали многое, под руководством коммунистической партии. Социалистический путь вдохновил многие государства, и сегодня они активно продолжают эту линию и имеют большие успехи. Сегодня мы считаем, что власть должна сменяться.

Максим Иванов согласился с мнением коллеги, что мы живем в государстве, где народ выбирает своего президента. Поэтому он считает эту поправку полностью обоснованной, да и время требует перемен. Мир изменился, страна стала другой. Раньше, к примеру, людей сажали за ведение бизнеса – называли фарцовщиками. А сейчас представители коммунистической партии в регионе практически все бизнесмены и предприниматели.

– Стоит отметить, что лидеры КПСС сменялись не потому, что были выборы, а потому что они попросту умирали. Единственного, кого сменили – Хрущева, – напомнил исторический факт ведущий программы.

Между тем, Денис Куратов тоже не смог назвать поправку, касаемую обнуления сроков правления Владимира Путина плохой.

– Мы не продлеваем президентский срок, не переназначаем его. Мы даем возможность всем честно прийти на выборы и вставить свою кандидатуру. Это ведь не плохо. И только на основании этой поправки голосовать против за весь пакет – не обосновано, – подчеркнул он.

Партия «Справедливая Россия» тоже всегда выступает за сменяемость власти, за демократические выборы. Да, данная поправка дает право Владимиру Путину снова избираться, но теперь возможности каждого кандидата уравновесит убранное из Конституции слово «подряд». Теперь любой президент не сможет занимать этот пост вообще более двух сроков.