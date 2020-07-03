Бизнес-правозащитник Олег Герасимов рассказал депутатам Законодательной думы Хабаровского края о проблемах и ожиданиях предпринимателей

Каждый год, уже шесть лет подряд, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае отчитывается перед депутатами Законодательной думы. Именно столько лет в регионе существует институт защиты прав коммерсантов.

ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОД ЗАЩИТОЙ

Бизнес-омбудсмен оперативно действует, когда нарушаются законные права предпринимателей и выявляется системная проблема, связанная с несовершенством законодательства. Поэтому он взаимодействует с органами власти, как исполнительной, так и законодательной.

Итак, что же в Хабаровском крае мешает предпринимательскому сектору спокойно работать и развиваться? Олег Герасимов представил анализ поступающих к нему жалоб, которых в 2019 году было 411. Докладчик отметил, что восстановить полностью или частично нарушенные права заявителей удалось в 39 процентах случаев. Процент мог быть и выше: в некоторых случаях предприниматели упускали из виду такой момент, как сроки исковой давности, а по некоторым делам уже были вынесены судебные решения.

- Это стало препятствием для защиты прав и законных интересов бизнеса в судебном порядке, - констатировал Олег Герасимов. – По остальным обращениям информация о нарушениях не подтвердилась.

Чаще всего предприниматели жаловались на действия или бездействия федеральных органов исполнительной власти – 40 процентов обращений. На органы местного самоуправления – 15 процентов и всего восемь процентов – на власти края.

При этом бизнес-уполномоченный добавил, что региональные органы власти снижают давление на предпринимателей, а федеральные, наоборот, - увеличивают. Третий год подряд в структуре обращений «лидирует» сфера налогообложения, на втором – земельно-имущественные отношения и замыкают тройку гражданско-правовые споры. По оценке коммерсантов, на первом месте по созданию административных барьеров – Федеральная налоговая служба, затем – Роспотребнадзор и на третьем – правоохранительные органы.

- По каждому обращению проводится правовая экспертиза на предмет соблюдения прав предпринимателей, - уточнил Олег Владимирович. – Если выявляются нарушения, то мы направляем заключение в органы государственной власти.

Не всегда ведомства признают свои недоработки, поэтому приходится идти в прокуратуру или суд. В 2019 году аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей принял участие в 31 судебном деле. Выиграно 27, процессы по остальным продолжаются. Хороший счет в пользу бизнеса, что, на мой взгляд, говорит о высоком качестве экспертиз, проводимых аппаратом правозащитника.

САМОЧУВСТВИЕ УХУДШАЕТСЯ, НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Олег Герасимов, исходя из анализа жалоб, отметил, что перед органами власти особенно уязвим малый и средний бизнес. Защита своих прав связана с временными и финансовыми издержками, а у предпринимателя и то, и другое – на вес золота. Для субъектов МСП институт уполномоченного становится еще и консультативным органом, где можно бесплатно получить рекомендации и правовую помощь при возникающих спорах с контрольно-надзорными органами и в судах.

Нынешний, 2020 год, осложнен пандемией коронавирусной инфекции, которая ударила по предпринимательскому сектору. Но, в это время, снизилась активность проверяющих. Как мы знаем, президент потребовал от регионов «не кошмарить» бизнес, не мучить его проверками и в без того сложный период. Власти Хабаровского края одними из первых в стране, еще до прямого распоряжения главы государства, понизили активность региональных контрольно-надзорных органов.

Тем не менее, заметно, что «самочувствие» предпринимательского сообщества ухудшается. Так, в 2018 году по результатам опроса 57 процентов оценили свое положение как стабильное, хорошее, «продолжаю развиваться». В 2019 году «хорошистов» было уже 47 процентов. Наибольшую тревогу вызывали высокие налоги и нестабильность законодательства. По результатам 2020 года наверняка этот процент упадет.

Депутаты и бизнес-правозащитник договорились продолжать совместную работу. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- В 2019 году многие опрошенные заявили о постепенной утрате ранее достигнутых позиций, они и до эпидемии коронавируса нуждались в дополнительной поддержке со стороны государства – финансовой, консультационной, временных льготах для стабилизации их положения, - отметил Олег Герасимов. – Только 14 процентов опрошенных не видели необходимости в господдержке. Сравните с 2018 годом – 35 процентов не нуждались в поддержке. В 2019 году выросло число, заявивших о проблемах с доступом к государственным и иным социальным заказам.

Бизнес-правозащитник подчеркнул, что в нынешнем году господдержка в той или иной степени требуется каждому субъекту малого и среднего предпринимательства. Причем вне зависимости от того – отнесена ли его отрасль официально к наиболее пострадавшей или нет. Ведь говоря о поддержке бизнеса, мы говорим и о поддержке тех, кто работает в коммерческом секторе. В начале 2019 года Хабаровский край занимал третье место по стране по уровню занятости населения в малом бизнесе, в конце 2019 года – уже второе. Это значит, что проблемы в сфере предпринимательства становятся проблемами большинства жителей края.

Председатель думы Ирина Зикунова и депутаты задавали много вопросов правозащитнику. Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр поинтересовался мнением о недавно принятом Законодательной думой законе «о профессиональном налоге» или как его называют «о самозанятых». Олег Герасимов поддержал принятие этого закона, отметив, что в пилотных регионах он сработал качественно. Рисков, что работодатели станут массово переводить работников в «самозанятых», он не видит. Наоборот, закон поможет выйти из тени тем, кто трудится сейчас не совсем легально. Предприниматели уже поняли, что вместе с официальным статусом они получат право на поддержку и защиту своих интересов, в конце концов сберегут нервы.

В конце обсуждения депутаты Законодательной думы Хабаровского края и уполномоченный по защите прав предпринимателей договорились продолжить совместную работу.