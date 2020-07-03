Напротив крупнейшего торгового центра Хабаровска построят высотку

В Хабаровске напротив крупнейшего торгового центра «Броско Молл» построят высотку. Аукцион на право аренды земли площадью 1,8 гектара на улице Пионерская состоялся сегодня в мэрии. Выиграл его хабаровчанин, заплативший больше 40 миллионов рублей. Окна будущего дома будут выходить на Амур.

ЗЕМЛЯ С СУДЕБНЫМ ПРОШЛЫМ

Участок, о котором идет речь, имеет богатую судебную историю, которая берет начало в 2016 году. Тогда по итогам открытого аукциона участок предоставили компании из Китайской Народной Республики - ООО «Универсальная строительная компания». Организация планировала возвести на этом участке жилой комплекс, но работы так и не начались. К слову, инвестор даже не получал разрешение на строительство, зато накопил долги по арендной плате.

- В мэрии решили расторгнуть договор с компанией в одностороннем порядке. Целью было задействовать землю на пользу местных жителей. Тогда организация обратилась в суд и обжаловала решение муниципальных властей. Потом были арбитраж, апелляция и Верховный суд, который в июне поставил точку в этом деле. Решение было принято в пользу администрации Хабаровска, - рассказали в мэрии.

НОВЫЙ АУКЦИОН

За землю решили побороться семь участников аукциона, в том числе компании из Владивостока, Благовещенска и Хабаровска, а также одно физическое лицо - хабаровчанин, который и выиграл аукцион. Стартовая цена лота составила 10 миллионов 924 тысячи рублей, а за четверть часа выросла до 41 миллиона 474 рублей.

- Победитель аукциона получит право аренды участка сроком на семь лет под строительство жилого комплекса высотой в девять этажей и выше, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования. - Надеемся, что этот застройщик окажется добросовестнее предыдущего.

Новому арендатору земли предстоит получить разрешение на строительство и приступить к работам..