Чудом обошлось без жертв: в одном из старых жилых домов Хабаровска рухнул потолок

ОПАСНОЕ СТРОЕНИЕ

Домом это строение на «Казачке», рядом с одной из знаменитых высоток, можно назвать с большой натяжкой. Это барак 1937 года постройки. Облезлые, кое-как подлатанные стены, идущие волной фундаменты с выпадающими кирпичами, перекошенные окна, а в подъезд лучше вообще не заходить.

Крышу после обрушения перекрытий прикрыли чем прийдется - чтобы дождь не заливал строениеФото: Борис КОКУРИН

Создается впечатление что ступени под тобой проломятся, трухлявые стены с виднеющимися сквозь осыпавшуюся штукатурку рейками сложатся, и дырявый с потеками воды потолок накроет сверху. И тем не менее здесь живут люди – 10 человек ежедневно рискующих жизнью.

Внутрь заходить опасно - представители администрации предлагают местным жителям сменить собственные квартиры на жилье в маневренном фондеФото: Борис КОКУРИН

- В одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу: переулок Ивановский, дом 12 произошло обрушение потолочного перекрытия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Сейчас там районной прокуратурой проводится проверка. В ходе которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и организации, обслуживающей дом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Такие кресты из предупреждающих ленточек появятся практически на всех дверях в этом домеФото: Борис КОКУРИН

Потолок рухнул, вечером 2 июля. Перекрытие над одной из квартир сложилось как старая газета и упало прямиком в жилую комнату, засыпав ее так что даже дверь теперь не открыть – строительный мусор мешает. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Мужчина, который здесь обитает был в отъезде. Повезло.

Потолок рухнул в соседнем подъезде, но и здесь он в далеко не идеальном сомтоянииФото: Борис КОКУРИН

ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ, ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

- Повезло что только в одной квартире потолок упал, - показывает соседнюю квартиру местная обитательница. – Смотрите что твориться вот здесь, здесь и здесь.

Смотрим. Кухня – осыпавшаяся вниз штукатурка, дыры и разводы от воды, спальня - потолок так сильно провисает что, кажется, лопнет как наполненный водой пузырь. Детская комната – такая же история. Причем видно, что хозяева из последних сил пытаются сохранить здесь видимость порядка.

Дом ремонтировать нет смысла - он просто рассыпается от старостиФото: Борис КОКУРИН

Сегодня в этих комнатах уже никто не живет, хотя мебель еще на своих местах. Официально они закрыты поскольку признаны небезопасными. Жильцы разъехались кто-куда. Их соседей сейчас уговаривают покинуть изветшавшее наследие советских времен. Можно забрать с собой продукты и вещи.

Потолки провисли практически везде, еще немного и обрушатсяФото: Борис КОКУРИН

- Как показало обследование в доме нарушена несущая способность конструктивных элементов, - комментирует ситуацию Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска. – Нахождение жителей здесь запрещено. Собственникам предоставляется маневренный фонд. Дальше комиссией будет приниматься решение по судьбе данного здания. Скорее всего будут приняты меры по консервации этого дома.

В детской комнате находиться сейчас небезопасноФото: Борис КОКУРИН

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ?

Представители управляющей компании, которые тоже здесь, готовы на все чтобы этот позор, называемый по недоразумению жилым домом, наконец-то снесли. Барак как нетрудно догадаться прибыли не приносит, платят за обслуживание здесь не многие. Да и за что платить? За прогнившие потолки? Отремонтировать «историческое» здание тоже невозможно – как не подновляй прогнившие стены, все равно труха вместе с краской и штукатуркой будет осыпаться. А капитальный ремонт по расчетам специалистов обойдется в три раза дороже чем строительство такого же барака. Проше снести.

Спальня мало отличается от других аварийных комнатФото: Борис КОКУРИН

- Это же аварийный дом, ему больше восьмидесяти лет, - возмущается Ольга Федорова, руководитель управляющей компании ООО «ЭНКЕ». – людей переселят, дом обесточат и будем заколачивать. Если честно я даже рада что людей расселят, привести его в порядок невозможно, он просто сыпется. Мы этот дом на баланс взяли в октябре прошлого года, и даже не знали, в каком он состоянии. Его давно уже надо было расселять, мы писали в прокуратуру, но что мы можем сделать? Управляющая компания в этом случае бессильна.

Разрушение перекрытий - вопрос времениФото: Борис КОКУРИН

ЗАБЫТЫЕ И ЗАБРОШЕННЫЕ

Как рассказывают местные жители эти дома должны были снести еще во время строительства соседней высотки. Людей обещали устроить в новое жилье, а площадку оставшуюся от бараков застроить чем-то полезным, например автостоянку сделать. Ждали до последнего, а потом, после сдачи новенького элитного дома строители о своих обещаниях видимо забыли.

Кухня, как говорят местные жители дом не разваливается из-за старых печей, без них все бы давно уже рухнулоФото: Борис КОКУРИН

- В 2004 году здесь началась стройка и нам пообещали что нас снесут,- вспоминает Таисия, жительница дома №12. – Здесь прямо перед входим разрыли землю, провели какие-то трубы для нового дома, после этого наш барак стал заваливаться на бок. Как нас только не умоляли потерпеть. Говорили, что дадут новое жилье. И все - началась катавасия. Дом у них приняли, про нас все забыли – мы оказались никому не нужны. А сейчас доходят до нас слухи что в еще в 2008 году этот дом по документам был уже снесен, якобы город на это выделял деньги. Но добиться – правда это или нет мы нигде не можем.

Аварийное жилье обследовали специалисты из управления ЖКХ ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Сейчас расселят только один дом, а таких здесь на небольшом пятачке четыре, и все они «одногодки», всем больше восьмидесяти лет, все на ладан дышат. Сегодня потолок обрушился в одном из них, завтра упадет в соседних. Всего же по Хабаровску таких бараков около восьми сотен. По крайней мере столько их было в прошлом году, когда в краевой центр приезжала Светлана Калинина член комиссии по национальным проектам «Жилье и городская среда» при президенте Российской Федерации.

Окно в комнату где обвалился потолок. Туда теперь не войти - мешает строительный мусорФото: Борис КОКУРИН

Тогда ее возмутило в каком положении оказались люди вынужденные жить в «сараях», но еще больше то, что местные чиновники имели неплохую возможность включить аварийные дома в федеральную программу по расселению ветхого жилья, но ей не воспользовались, пропустили все отпущенные сроки.

Потолка в квартире теперь нет - есть только дырявый чердакФото: Борис КОКУРИН

Активистка отбыла в Москву пообещал разобраться, прошел год, а в Хабаровске все так же продолжают рушиться старые дома грозя в один не очень прекрасный момент раздавить своих обитателей. Пока обходиться, как здесь – в переулке Ивановском, или на проспекте 50-летия Октября, где развалилась старая печь, так и в сталинке по улице Зои Космодемьянской где так же чудом удалось избежать трагедии.

Чудом удалось избежать трагедии, если бы жилец был дома доставать его из-под завала пришлось бы спасателямФото: Борис КОКУРИН

Снести барак обещали когда достоят новую высотку рядомФото: Борис КОКУРИН

Барак законсервируют, а затем наконец-то снесутФото: Борис КОКУРИН

В негодном состоянии не только потолки, но и фундаментФото: Борис КОКУРИН

Рядом с законсервированным домом стоят такие же старые бараки, жить в которых попросту опасноФото: Борис КОКУРИН

Их состояние ниче не лучше, чем у соседнего дома, однако люди там по прежнему остаютсяФото: Борис КОКУРИН

Проблема аварийных жилых домов для Хабаровска не новаФото: Борис КОКУРИН

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