2020-07-04T15:37:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу на 5 июля 2020 года в Хабаровском крае: общее число заболевших 4555

Коронавирус не мешает просвещению - в музее имени Н.И. Гродекова рассказали о самых больших экспонатах
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу на 5 июля 2020 года в Хабаровском крае: общее число заболевших 4555Новости по коронавирусу на 5 июля 2020 года в Хабаровском крае: общее число заболевших 4555Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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В Хабаровском крае, по данным на 5 июля 2020 года, общее число заражений четыре тысячи 555. Из них за последние сутки выявили 74 новых зараженных. В общей сложности излечились две тысячи 223 человека, скончались 30, остальные получают лечение.

- Больше всего новых пациентов среди заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также COVID-19 выявили у 10 пациентов старше 65 лет, шести детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Число заражений посуточно ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Число заражений посуточно ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Отметим также, что бессимптомными носителями заболевания являются порядка 15 процентов пациентов. У 40 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Больше восьми тысяч человек на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением.

Статистика по районам Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Статистика по районам Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Коронавирус не мешает просвещению и культурному времяпрепровождению. В музее имени Н.И. Гродекова рассказали о самых больших экспонатах. Среди них скелет кита финвала, подаренный графом Кейзерлингом, владельцем одной из первых дальневосточных китобойных флотилий. Второй масштабны экспонат - динозавр, а точнее, Olorotitan, что в переводе с латыни означает гигантский лебедь, и третий – мамонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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